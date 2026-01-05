„Nakažlivých onemocnění evidujeme za loňský rok okolo 150 tisíc. A to jsou jen počty pacientů, které postihla některá z 52 sledovaných infekcí podléhajících povinnému hlášení. Nakazili se i další lidé, ale nešli k lékaři. Nejčastěji proto, že neměli příznaky nemoci. A mnohé infekce lékaři bohužel nehlásili,“ říká hlavní hygienička Barbora Macková.
Podle ní se u většiny nakažlivých nemocí postupně vracíme k situaci před pěti lety, kdy nový koronavirus vyvolal pandemii covidu-19, která ovlivnila celý svět. V Česku se od té doby nakazilo covidem téměř pět milionů lidí a přes 44 tisíc z nich zemřelo.
Infektologové mají obavy, že nás mohou překvapit původci infekcí, o nichž si myslíme, že je máme dávno pod kontrolou.