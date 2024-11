Infekce dýchacích cest se šíří nejvíc mezi dětmi. Skolily však i Jágra

Ačkoli epidemie chřipky ještě nezačala a poslední vlna covidu už pět týdnů po sobě ustupuje, celkově akutních onemocnění dýchacích cest typických pro podzimní čas přibývá. Minulý týden podle nových informací Státního zdravotního ústavu onemocnělo o téměř desetinu více lidí než v týdnu předešlém.

„Akutní respirační infekce postihly ve 46. kalendářním týdnu 1 429 lidí z každé stovky tisíc obyvatel, což představuje nárůst nemocnosti o 8,6 procenta v porovnání s předchozím týdnem,“ informuje vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Nejvíce se podle něj infekce šíří mezi malými dětmi (3 497 nemocných na sto tisíc) a školáky (2 364 na sto tisíc). „Aktuálně se v Česku vyskytuje řada nechřipkových respiračních virů včetně mykoplazmat, která způsobují zápaly plic. Viry chřipky se zatím objevují jen zcela ojediněle,“ doplňuje Jan Kynčl.

Mnozí lide končí se zápaly plic v nemocnicích. Ale i mnozí z těch, kteří zvládají léčbu doma, si zoufají. „Jsem už měsíc naprosto vyřízená. Dobírám třetí druh silných antibiotik, a přesto se dál dusím záchvaty kašle. Bez léčiva, které ho alespoň trochu tlumí, nemůžu ani mluvit, protože hned zase kašlu,“ líčí šedesátiletá žena s tím, že nejdříve prodělala covid a poté ji infekce sedla na průdušky i plíce. „Jsem astmatik, o to více mě to sejmulo. Teď už se jen modlím, aby bylo konečně lépe,“ dodává žena.

Jágra vyřadily ze hry infekce

Podobnou zkušenost má i česká hokejová legenda Jaromír Jágr. Podle webu iSport se hrající majitel kladenských Rytířů neobjevil od poloviny října na ledě kvůli vážné nemoci. Nejdříve prodělal covid, kterým se v říjnu nakazily až dva tisíce lidí denně. A poté dostal černý kašel, který se u nás letos šíří nejmasivněji od zahájení plošného očkování dětí v roce 1958. Letos už onemocnělo okolo 35 tisíc lidí.

Sám Jágr sice svoji situaci moc nekomentuje, ale stručným příspěvkem se vyjádřil na Instagramu. „Člověk řeší milion problémů do té doby než onemocní, pak už řeší jen jeden problém - jak se uzdravit,“ napsal hokejista.

Okamžitě se dočkal podpory od fanoušků, kteří mu přáli, ať se brzy uzdraví. „Nic není důležitější než zdraví,“ dodala jedna z žen.

Hokejistův bývalý manažer Lubomír Rys potvrdil iDNES.cz, že Jaromír Jágr prodělal covid a měl i náznak černého kašle. „Byl jsem u něj, zrovna když kašlal. Říkal mi: stůj dva metry ode mě. Nesmím totiž nastydnout ani se ničím nakazit, protože jsem v onkologické léčbě,“ popisuje Rys.

Podle něj byl Jágr nastydlý a zpočátku nevěděl, co mu je. „Když nehrál, všichni si mysleli, že má zraněné tříslo, stehenní sval…, ale byly to respirační infekce. Z nejhoršího už je venku, ale stále se mu hůř dýchá. Je pod dohledem lékařů a měl by ještě asi měsíc odpočívat,“ říká Rys.

Mrzí ho, že nemoc překazila Jágrovi rozjetou sezonu. „Byl ve formě, shodil deset kilo, šlo mu to. Škoda. Těžko říci, jestli se po nemoci znovu dostane do takové formy. Vím, že by rád sezonu dokončil. Doufá, že se na led vrátí. Ale i kdyby nenastoupil, tak toho udělal pro hokej hodně. A měli bychom si vážit toho, že i ve svých 52 letech hrál. Je to zázrak,“ dodává Lubomír Rys.

Odborníci upozorňují, že před vážným průběhem covidu, chřipky, černého kašle i pneumokokových zápalů plic se lze chránit očkováním. „Důležité je i dodržování pečlivé hygieny rukou, být ohleduplný a využít ochranu respirátorem či rouškou nejen pro své zdraví, ale i pro zachování zdraví svého okolí. Samozřejmostí by měl respirátor být v případě návštěv zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb,“ připomíná hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

„Od začátku září toho roku dostalo vakcínu proti chřipce více než 615 tisíc lidí a proti covidu více než 273 tisíce. Očkování významně snižuje riziko závažnějšího průběhu nemocí. Doporučeno je zejména osobám vyššího věku a lidem se závažným chronickým onemocněním,“ doplňuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

K očkování proti covidu a chřipce je podle něj stále ideální doba. „Vrchol výskytu těchto respiračních onemocnění přichází mezi prosincem a březnem,“ upozorňuje Fošum na očekávaný nárůst infekcí dýchacích cest.