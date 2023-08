Čech byl v Indii na stopě hackera, teď sedí ve vězení. Neměl totiž vízum

Aktuální podmínky pro vstup do Indie Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum a také splnit další podmínky. Elektronické turistické vízum opravňuje jeho držitele k jednomu vstupu do Indie na období až 30 dní a to během čtyřměsíčního období následujícího po udělení víza. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí