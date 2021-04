Rozdíly v mutacích. Britská je nakažlivější, indická zatím neznámá

Na první případ indické mutace upozornila Krajská hygienická stanice v Hradci Králové minulý týden. Přivezla si ji studentka z Indie. Nová mutace se kromě Česka také nedávno objevila ve Velké Británii, Německu, ve Švýcarsku, Belgii, ale také ve Spojených státech.

Nejnovější mutace covidu se vyvinula skrze dvě mutace takzvaného S proteinu, který je specifický právě pro koronavirus. Umožňuje viru proniknout do těla a nakazit organismus. Právě proti tomuto proteinu jsou namířeny takzvané mRNA vakcíny, uvádí Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Mutace objevené v Indii se označují jako E484Q a E484K. Podobné mutace vědci zaznamenali u jihoafrické, brazilské i britské varianty viru.

„Je takové podezření, že u té indické je nebezpečí, že by mohla unikat protilátkám, které byly vyvolány buď proděláním nemoci nebo očkováním. Ale neví se jestli to tak je. Dohromady má tato varianta mutace asi sedmnáct podmutací a dvě jsou takové, které naznačují, že by to mohly dělat (unikat protilátkám pozn. red.), ale opravdu se to neví,“ řekl pro iDNES.cz imunolog Václav Hořejší, který zároveň doplnil, že indická mutace je nakažlivá podobně jako britská.

Britská mutace

Briská mutace se poprvé objevila ve Velké Británii, která kvůli ní zavedla přísnější opatření a řada zemí ještě více omezila se Spojeným královstvím možnosti cestování. Největší nebezpečí této mutace je ve vysoké nakažlivosti. Podle odborníků je o 30 až 70 procent vyšší riziko nákazy než u původní mutace.

Podezření na tuto mutaci odhalí některé sady na PCR testování, potvrdí ho jen sekvenace genu. V posledních měsících právě britská mutace v Česku převládla. Vakcína je podle dosavadního výzkumu proti britské mutaci koronaviru účinná.

Čínští vědci dokonce nedávno přišli s teorii, že britská varianta by mohla pocházet od psů. Tamní vědci se domnívají, že u psů mohl koronavirus zmutovat a následně se přenést na člověka.

Jihoafrická mutace

Na začátku letošního roku se začaly objevovat informace o dalším typu viru, tentokrát z Jižní Afriky. Variantu koronaviru pojmenovali vědci z JAR 501Y.V2. Kromě rychlejšího šíření, které způsobuje britská verze, má jihoafrická mutace podle prvních dat také způsobovat větší virovou nálož, větší množství těžších případů mezi mladými a zvýšenou odolnost proti protilátkám.

Rizikem zmíněné mutace je její rychlé šíření a to, že na ni nemusí plně fungovat zatím dostupné vakcíny. Zcela k ničemu však ani v tomto případě podle expertů nejsou. „Hladina protilátek, která se získá vakcinací, je opravdu vysoká, takže by mohly pomoci i na nové mutace. To znamená, že by se sice člověk nakazil, ale neměl by těžký průběh,“ řekl v minulosti pro iDNES.cz imunolog Václav Hořejší.

V Česku se dokonce prokázala nákaza touto mutací u člověka, který byl očkován dvěma dávkami vakcíny, potvrdil tehdy pro iDNES.cz lékař a bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch. Jednalo se podle něj o pacienta v produktivním věku, který byl hospitalizován se středně těžkým průběhem nemoci.

Brazilská mutace

Brazilská mutace neboli varianta P.1 je podle podrobnější studie nakažlivější než jiné kmeny koronaviru. Může také způsobovat opětovnou infekci a hrozí, že bude odolnější vůči některým dosud vyvinutým vakcínám.

Poprvé byla objevena v listopadu loňského roku v Brazílii, je přibližně dvakrát nakažlivější než jiné kmeny koronaviru. Podle nové mezinárodní studie také umí obejít imunitu získanou proděláním onemocnění covid.

Spekuluje se také o tom, že brazilská varianta koronaviru by mohla být smrtnější než jiné. Jedná se ale pouze o nepotvrzenou hypotézu. V Česku se poprvé objevila v polovině dubna na Děčínsku.

Dva případy brazilské mutace se objevily u pacientů z Varnsdorfu. Ani jeden nebyl v zahraničí. Oba nakažení měli lehký průběh onemocnění a jsou již v pořádku.