Přibylo 8 032 nakažených, index PES zůstává na 71 bodech

Ve čtvrtek přibylo v Česku 8 032 nakažených, tento týden se jedná o mírný pokles a zároveň je to přibližně stejně jako minulý čtvrtek. Aktivních případů v zemi je tak přes 95 tisíc.

Laboratoře provedly 26 316 PCR testů a 28 191 antigenních testů, to je dlouhodobý průměr. Aktuálně je hospitalizováno 5 753 lidí, 995 z nich je v těžkém stavu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek médiím řekl, že opatření proti šíření epidemie přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit. Hospitalizovaných je přitom nyní podle statistik skoro o čtvrtinu méně než na začátku ledna a o 30 procent méně než loni v listopadu, kdy bylo množství lidí s covidem-19 v nemocnicích nejvyšší.



Do statistik přibylo dalších 62 obětí, celkový počet úmrtí tak k pátečnímu ránu činí 16 976. Vyléčilo se naopak 541 lidí a počet uzdravených tak přesáhl 909 tisíc.



Zdravotníci podali ve čtvrtek vakcínu proti covidu-19 15 095 lidem, druhou dávkou bylo celkově naočkováno přes 78 tisíc osob.



Nejrizikovější situace je v okrese Trutnov, kde hygienické stanice evidují 1 154 nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Nad tisíc nakažených mají také okresy Cheb a Sokolov. Hlavní město Praha je na tom se 342 nakaženými na sto tisíc obyvatel relativně dobře.

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, byl zaznamenán už více než milion nakažených. Celkový počet úmrtí lidí s covidem-19 dosahuje téměř 17 tisíc. V posledních dnech postupně klesají denní počty zemřelých. Zatímco na začátku ledna denně umíralo až kolem 180 nakažených a v polovině ledna kolem 150, v posledních dnech je denně úmrtí kolem 110 až 130.



Česko zůstává podle počtu nákaz koronavirem na obyvatele za 14 dní v EU třetí za Portugalskem a Španělskem. Podle počtu mrtvých na obyvatele je čtvrtá.



Reprodukční číslo se nezměnilo

Reprodukční číslo, udávající rychlost šíření nemoci covid-19, se oproti čtvrtku výrazněji nezměnilo. Udává průměrný počet lidí, jež nakazí jeden pozitivně testovaný, zůstává dnes na 1,03. Také ostatní tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES, se oproti čtvrtku téměř nezměnily. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



Jde o průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.



PES už nemá na opatření vliv

Nejvyšší, pátý stupeň PES má platit, když je rizikové skóre systému na 76 či více bodech ze sta. Už 14. ledna ale index klesl na 75 bodů a od té doby se již nedostal na více než 73 bodů. Při loňském zavedení indexu PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud index rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu.



Minulý týden však ministr Blatný prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam. „V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice,“ uvedl. I počet hospitalizovaných s covidem-19 v posledních dnech klesal, ale Blatný řekl ve čtvrtek novinářům, že situace se nelepší a protiepidemická opatření přestala fungovat.