Zdravotnictví opět opravuje index PES. Nedělní údaj klesl o dva body

„Vzhledem k dohlášení testů z více laboratoří došlo k poklesu hodnoty indexu rizika ze dne 6. 12. 2020 z 64 na 62 bodů,“ uvedlo ministerstvo v úterý na svém webu.

Ministerstvo zdravotnictví po víkendu, kdy dřívější údaje rovněž opravovalo, sdělilo, že k aktualizaci dat bude docházet jen jedenkrát denně, a to vždy k osmé hodině ranní. Odůvodnilo to výpadky sítě a nutným doplňováním.

„Data byla dlouhodobě aktualizována k půlnoci s tím, že publikace výstupů na portálu probíhala automaticky ještě v nočních hodinách. V uplynulých dnech avšak došlo k výpadkům sítě s následujícím narušením tohoto přenosu. V noci publikovaná data tak musela být doplňována,“ uvedlo tehdy ministerstvo na svých webových stránkách.



Ministerstvo rovněž připravuje změnu výpočtu indexu PES, kdy se budou kromě tzv. PCR testů na covid-19 započítávat i rychlejší antigenní testy. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného to ještě dále zlepší rizikové skóre PES. Není jasné, zda to ovlivní v nejbližší budoucnosti to, zda Česko zůstane ve 3. stupni, nebo se přemístí opět do čtvrtého.



Z PSA se stal kočkopes?

Takovéto úpravy kritizují mnozí čeští politici. Předseda opoziční ODS Petr Fiala označuje vládní opatření za nesrozumitelná a nepředvídatelná. Protiepidemický systém PES nazval na svém Twitteru „kočkopsem“.

Petr Fiala @P_Fiala Měli jsme se všichni řídit PSEM, pak se objevila "štěňata", nakonec kočkopes - a už se v tom zase nikdo nevyzná. Obávám se, že ani vláda. Opatření by měla být srozumitelná a předvídatelná. A to tedy bohužel nejsou ani náhodou. oblíbit odpovědět

„Už se v tom zase nikdo nevyzná. Obávám se, že ani vláda. Opatření by měla být srozumitelná a předvídatelná. A to tedy bohužel nejsou ani náhodou,“ uvedl Fiala.

Prodloužení nouzového stavu

Ani Piráti a Starostové a nezávislí (STAN) nejsou spokojení, vláda si podle nich kupuje čas. Nehodlají proto podpořit nouzový stav, o který vláda plánuje znovu zažádat.

„Současný systém PES je nastavený tak, že při každém stupni je potřeba mít nouzový stav. To je nekonečné prodlužování nouzového stavu a vláda si momentálně nezaslouží, abychom jí vyjádřili podporu při dalším prodlužování,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že byli ochotní podpořit prodloužení nouzového stavu o čtyři dny, a to aby byla možná úprava pro centralizaci hygieny.

Bývalý prezident Václav Klaus zpochybňuje celý systém PES. „Cílené, záměrné a svévolné zastrašování veřejnosti nejen pokračuje, ale nabylo nové síly,“ píše v komentáři. Hodnota R podle něj není přímo měřitelná, testy jsou „velmi chybující“, testovaná skupina obyvatel proměnlivá.

„Nejde o nezávazná experimentální cvičení epidemiologů či na ně napojených statistiků. Jde o klíčové parametry pro rozhodování vlády o našich životech,“ kritizuje Klaus.



Naposledy poslanci prodlužovali nouzový stav 19. listopadu, schválili ho do 12. prosince. Vláda ho však chtěla pro dobu o osm dnů delší, tedy téměř do Vánoc. Hlasy pro to však nesehnala. Kratší lhůtu prosadila díky pomoci KSČM.

„Diskriminace malých obchodů“, míní opozice

Komunistům stejně jako opozici vadilo, že vládní protikoronavirová opatření diskriminují provozovatele malých obchodů a služeb, které jsou zavřené na rozdíl od velkých řetězců, kritizovala opozice celý den.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček nakonec oznámil, že jeho strana ukrojí několik dnů z žádosti vlády a delší nouzový stav podpoří. TOP 09, KDU-ČSL i Piráti chtěli nouzový stav prodloužit maximálně o 14 dní, ODS pouze o 8. SPD i Trikolóra prodloužení vůbec podpořit nechtěli.

Pokud je index rizika PES tři a více dnů vyšší než úroveň současného stupně pohotovosti, má vláda podle metodiky PES zvážit přechod na vyšší stupeň.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale v pondělí po jednání vlády řekl, že ministerstvo zatím nenavrhuje přechod do čtvrtého stupně. Zároveň ale jeho úřad od středy částečně zpřísňuje opatření proti covidu-19 oproti krokům daným tabulkou opatření PES pro třetí stupeň. Omezuje se například otevírací doba restaurací.