V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, velké překvapení na třetím místě

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti minulému roku si polepšil Slavkov u Brna, který z medailových pozic odsunul jihomoravské Hustopeče, které skončily páté. Srovnání vypracoval projekt Obce v datech.
Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla | foto: Říčanská radnice

Barokní zámek Slavkov u Brna německy známý jako Austerlitz
Renesanční zámek Slavkov u Brna byl na konci 17. století přestavěn do barokní podoby.
Zámek ve Slavkově u Brna
Olivova dětská léčebna v Říčanech byla otevřena v roce 1896 z popudu manželů...
12 fotografií

Říčany ve Středočeském kraji v žebříčku potvrdily svou dominanci už poosmé v řadě a jako jediná obec s rozšířenou působností dostala v indexu plných deset bodů. „Říčany jsou fenoménem, který se nám na špici drží už od začátku měření. Je to dáno unikátní kombinací dostupnosti Prahy, kvalitního školství a občanské vybavenosti,“ vysvětlil Jan Havránek, vedoucí projektu Obce v datech.

Praha potvrdila stříbrnou pozici. Stejný počet bodů ale získal i Slavkov u Brna, který si oproti minulému roku polepšil o desítky příček. Loni skončil na děleném 21. až 40. místě.

Kde se v Česku žije nejlépe, kde nejhůř? Rozhoduje vzdělání i místa Zásilkovny

Posun Slavkova u Brna ukazuje na trend, podle kterého se nejlépe žije v malých městech v těsné blízkosti těch velkých. V takových obcích je velká dostupnost služeb a klidnější životní prostředí, než je tomu v krajských metropolích. Jejich obyvatelé pak často dojíždějí za prací právě do větších měst, kde je nabídka zaměstnání bohatší.

Střední Čechy a jižní Morava vedou

V podobném trendu jako medailové příčky se nesou i další místa žebříčku. Silné postavení má Jihomoravský kraj, ze kterého se v první dvacítce umístilo hned devět obcí. Na čtvrtém místě je Kuřim, na sedmém Brno. Ze Středočeského kraje se pak vysoko umístil Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, který skončil na šestém místě, jen o dvě příčky níže jsou pak Hořovice.

Ve Středočeském kraji byl k vidění také největší „skokan“. Votice si oproti loňsku polepšily o 88 míst.

„Votice si tak vysoký posun, který není úplně běžný, vysloužily kvůli přírůstku obyvatel a nárůstu pracovních míst. Naproti tomu Kaplice si polepšily především v počtu praktických a dětských lékařů. Vysoké Mýto je pak kombinací těchto faktorů, těžilo především z vyšší nabídky pracovních míst a stěhování mladých obyvatel. Nutno ale zdůraznit, že pohyby žebříčkem nejsou způsobené masivními změnami, ale spíše malými rozdíly v jednotlivých kategoriích u měst v širším středu žebříčku,“ komentuje Havránek.

Zhoršující se dostupnost bydlení a méně lékařů

I když v obcích na vrcholku žebříčku kvalita života dlouhodobě stoupá, na jeho opačném konci se naopak zhoršuje. Zatímco pro obce v nejlepší desítce se od roku 2018 index kvality života zlepšil o pět procent, na jeho chvostu se zhoršil, a to o 44 procent.

Česko je v bezpečí a zdravotnictví nejlepší zemí EU, ukázal index

„Rozdíl kvality života se za posledních osm let viditelně zvětšil. Nejedná se přitom o jednorázový výkyv, ale o setrvalý stav. Tento trend je systematický a konzistentně se projevuje napříč všemi ukazateli i roky,“ uvedl Havránek.

Společný jmenovatel zhoršení kvality života je jednoznačně snižující se dostupnost bydlení. Za osm let se šance na dosažení vlastní nemovitosti snížila skoro o třetinu, protože ceny rostou mnohem rychleji než reálné příjmy.

Mírné zhoršení je k vidění také u dostupnosti lékařů. Pediatrů v průměru ubylo o 11 procent, praktiků o čtyři.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

