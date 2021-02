Očkujme jen jednou dávkou a za dva měsíce se situace zlepší, říká imunolog

Thon uvedl, že už první dávka vakcíny dostatečně chrání proti těžkému průběhu onemocnění covid-19. Po klinické stránce podle něj začíná fungovat po třech týdnech. Je to takzvaná aktivní imunizace, přičemž nelze očekávat okamžitý efekt na druhý den.

Podstatné ale je, kdy se může podávat druhá dávka vakcíny, takzvaná upomínající. Podle imunologa z Masarykovy univerzity Brno ji není třeba dávat po 28 dnech, jak se to v Česku děje nyní, ale dá se podat třeba i po dvou měsících. Vakcína proti covidu vytváří buněčnou i protilátkovou imunitu obdobně jako živé vakcíny, kdy se druhá dávka podává později, vysvětlil.

„Když posuneme podání druhé dávky o několik týdnů, než dovezeme další vakcíny, nic se nestane. Ale pokud teď nenaočkujeme lidi, kteří jsou v rizikové skupině, a nejsou to jen lidé starší 85 let, tak tu populaci neochráníme a společnost dál posuneme do zmaru. A to se stane, pokud budeme jen vyvoleným dávat dvě dávky, a ostatní, kteří čekají ve frontě, teď nenaočkujeme,“ uvedl Thon.

Společnost by se podle něj tímto krokem dala za osm až deset týdnů vyvést z nejhoršího. Navíc by se tím zabránilo rychlému rozvoji těžkých forem onemocnění i u nových mutací koronaviru, například britské, která se šíří rychleji než původní koronavirus.

„Je nezbytné nepromarnit následující dva týdny, které máme před sebou, a naočkovat první dávkou vakcíny všechny, kteří to potřebují, všemi vakcínami, které jsou republice k dispozici. A druhou dávku dali následně, třeba až za dva měsíce, až jí bude dostatek,“ uvedl imunolog.

Podle něj nehrozí, že by za několik měsíců bylo vakcín pro následnou druhou dávku nedostatek. Firmy vakcíny vyrábí ve velkém.

Právě šířící se britská mutace může stát podle Thona za nárůstem počtu případů covidu v Česku v poslední době. Uvedl, že k tomu, aby se vědělo, jak moc se v zemi nová mutace šíří, se ale podrobně nezkoumá dostatečné množství vzorků.

„Světlem na konci tunelu je respektování vědeckých výzkumů. Je třeba okamžitě naočkovat první dávkou celou populaci rizikových lidí. Vakcín na to máme dostatek i při tom minimu, které je nyní k dispozici. Všechny vakcíny ale musí být vyočkovány jako první dávka. Pokud tohle propásneme, budeme se s následky potýkat ještě další měsíce,“ dodal Thon.