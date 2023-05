Česko opět válčí se suchem. Situace je nejhorší na západě, varuje klimatolog

„Z pohledu posledních deseti let je na tom letošní sezona relativně dobře. Sucho začíná později, než začínalo v minulosti. Nicméně to neznamená, že by se letošní vegetační sezona nemohla zvrhnout a ještě nás před sklizní potrápit. Sucho můžeme potkat i v létě, takhle daleko nevidíme,“ hodnotí Trnka situaci se suchem.

Požární výstrahu by lidé podle odborníka měli brát vážně. Opatrní by měli být zejména při pobytu v lese, který je během sucha nezranitelnější. „Vlhkost biomasy v těch zranitelných lokalitách se začíná blížit hodnotám, které jsou příznivé pro vznik požáru. Takže opatrnost je na místě,“ upozorňuje klimatolog.

Dodává, že sucho na západě Čech se stále rapidně zhoršuje a navazuje na situaci ve většině západní Evropy, která bojuje s nedostatkem srážek. Trnka se také vyjádřil ke změnám počasí, které jsou důsledkem klimatických trendů. Tvrdí, že to, co jsme dříve považovali za letní měsíce, teď přichází o měsíc a půl dříve.

„Naše zimy, zejména v nízkých polohách, jsou bez sněhu a ten přechod mezi zimou a jarem tam v podstatě není. Pouze se prodlužuje délka dne a zdánlivě z ničeho nic se dostaneme do těch dlouhých teplých letních dnů, kdy současně máme nezvykle dlouhé slunečního záření, které vodu z krajiny velmi rychle vypařuje. To znamená, že přispívá k tomu průběhu sucha,“ vysvětluje Trnka.

Podle něj je klimatická situace naprosto jiná, než byla před několika desítkám let, tento rok byl ale tak trochu návratem do minulosti. „Letošní jaro bylo výjimečné v tom, že trochu napodobovalo ta ‚totalitní jara‘, tedy jara, která byla vlhčí a zelenější, než jsme znali z posledních let.