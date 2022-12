Kandidáti před Vánocemi: Nerudová napekla, Pavel vzpomněl na svátky ve službě

Rádio Impuls v posledních dnech zprostředkovalo rozhovory se všemi kandidáty, kteří v lednu zabojují o Hrad. V rozhovorech padly dotazy na Vánoce či prezidentský post a rodinu. Redakce iDNES.cz nyní přináší přehled jednotlivých rozhovorů. Kandidáti jsou řazeni podle posledního volebního modelu agentury Median. V něm poprvé zvítězila Danuše Nerudová, druhý skončil Petr Pavel a třetí Andrej Babiš.

Danuše Nerudová Otázek na Čaputovou už mám dost

Danuše Nerudová už prý má plné zuby srovnávání se Zuzanou Čaputovou. V pořadu Prezidentský advent řekla, že jsou otázky spojené se slovenskou prezidentkou vůbec nejčastější, které dostává. Ve vysílání přišla řeč také na její vytížení, kvůli kterému musela například odmítnout diskuzi s protikandidátem Petrem Pavlem. Tradičně se dostalo i na téma Vánoc. Pochlubila se, že má navzdory nedostatku času napečených 5 druhů cukroví. V kuchyni prý odpočívá.

Danuše Nerudová.

Srovnávání se Zuzanou Čaputovou už je pro Danuši Nerudovou ohraná písnička. „Snažím se už rok a půl vysvětlovat, že Česká republika není Slovensko, jsme v úplně jiné situaci, nekandiduje tady Fico ani Kotleba. Každá máme za sebou úplně jiný příběh. Paní prezidentky si nesmírně vážím, ale ona je Zuzana Čaputová, já jsem Danuše Nerudová. Tady ty paralely nelze dělat.“

Aktuálně je Nerudová na roztrhání. Kvůli časovému vytížení už musí některé rozhovory a diskuze odmítat. Obzvláště v posledních týdnech se totiž s nabídkami roztrhl pytel. Prezidentská kandidátka se přitom snaží uspokojit nejen velká média, ale také menší projekty. Kolizím v termínech se ale nevyhnula.

„Měli jsme déle než 4 týdny předem zafixované datum natáčení a minulou neděli přišla nabídka na diskuzi s Petrem Pavlem, kterou jsem kvůli tomu musela odmítnout. Já držím slovo. Připadalo mi velmi nevhodné držet někoho v tom, že přijdu a pak říct, že ne. Občas jdu i do studentských projektů.“

V případě zvolení Danuše Nerudové prezidentkou je nutné definovat roli jejího manžela. Prozatím není jasno ani v tom, jak by se jejímu muži v takovém případě říkalo. „Když se stal králem Charles, tak Ústav pro jazyk český přišel s tím, že se mu má říkat Karel III. Přitom nám tady ještě nedal rozhřešení, jak se bude jmenovat pozice mého muže. Já bych řekla, že asi první muž, protože bychom neměli používat anglicismy jako gentleman.“

Petr Pavel Zbraň u sebe nosím, někdy i na veřejnosti

Prezidentský kandidát Petr Pavel v Rádiu Impuls mluvil například o tom, že u sebe mívá zbraň. Aktuálně se ji ale snaží nechávat v trezoru častěji, protože chodí mezi lidi více. V pořadu Prezidentský advent zavzpomínal také na záchranu francouzských vojáků v Jugoslávii nebo na Vánoce prožité ve službě. Svůj fyzický stav Petr Pavel považuje s ohledem na svůj věk za nadprůměrný. Prozradil také, že by se ani v prezidentské funkci nechtěl vzdát jízdy na motorce.

Petr Pavel

Petr Pavel u sebe mívá zbraň i když je v civilu. „Já mám zbrojní průkaz, který mě k držení zbraně opravňuje, takže v některých situacích jsem ji nosil. Teď už méně, protože chodím mnohem víc mezi lidi.“ Petr Pavel je ale přesvědčený o tom, že by se byl schopný bránit i vlastníma rukama.

Návrat k vojenským parašutistům už by ale nezvládl. Ve vysílání zavzpomínal na to, jak v minulosti sloužil u speciálních jednotek, kde splňoval vysoké fyzické i psychické požadavky. Na členy těchto útvarů bývají uplatňované ještě přísnější nároky, než na zbytek armády. „Samozřejmě s věkem člověk ztrácí nejenom na té fyzické, ale i na té psychické odolnosti. Určitě už bych nedokázal to, co dnes dokážou vojáci dnešních speciálních sil. Myslím si, že mi to hodně dalo a že jsem možná nejenom fyzicky, ale i psychicky odolnější, než je většina mých vrstevníků.“

Petr Pavel by i jako prezident rád jezdil na své motorce. Svou vášeň by nerad opouštěl. Přestože se musí hlava státu chovat podle protokolu tak, aby svou osobu neohrozil, je přesvědčený, že by se svou ochrankou našel řešení, které by mu občasnou jízdu na svém stroji umožnilo.

„Pokud například Václav Klaus mohl jezdit na sjezdovce na lyžích, proč by nemohl případně prezident Pavel jezdit na motorce. Já jsem měl ochranku 24 hodin 7 dní v týdnu, když jsem byl předsedou vojenského výboru NATO a polovina mého týmu ochránců byli motorkáři. Ne že bych si je podle toho vybíral. Když jsme někam jeli na motorkách, tak jsme jeli jako parta kamarádů.“

Andrej Babiš Do debat půjdu příští rok

Andrej Babiš bude chodit do předvolebních debat příští rok. V našem pořadu Prezidentský advent vysvětlil, že odmítá chodit do televizních i rozhlasových pořadů s protikandidáty proto, že ho už občané znají.

Andrej Babiš

„Proč bych tam chodil? Vždyť mě všichni znají a ty kandidáty vlastně nikdo nezná.“ Daleko raději podle svých slov má osobní debaty s voliči. „Já do těch debat půjdu příští rok, je jich ale hodně,“ řekl Babiš Impulsu. Nedokázal ale říct, ve kterém médiu vystoupí. „To ještě nevím, je ještě brzo.“

Odmítat účast v předvolebních debatách mu poradil současný prezident Miloš Zeman. „On mi samozřejmě poradil, ale to nechci prozrazovat.“

Pavel Fischer Prezidentování bych si užíval, na Hrad bych vrátil kulturu

Senátor Pavel Fischer v pořadu Prezidentský advent řekl, že by ve funkci hlavy státu uplatnil nejen své politické zkušenosti, ale také lásku k umění. Z Pražského hradu by proto rád udělal centrum, kde by se obě tyto sféry propojily. V rozhovoru byla řeč také o předvolebních průzkumech, u nichž zdůraznil, že jsou pouze pohledem do minulosti. Zavzpomínal také na svou diplomatickou misi ve Francii, při které si užíval vztah místních k jídlu. Kritizoval naopak francouzskou byrokracii.

Pavel Fischer v debatě prezidentských kandidátů na Vysoké škole ekonomické

Prezidentování by si Pavel Fischer užíval. „Mě baví život jako takový. Bavilo mě být velvyslancem, těší mě být senátorem a já dobře vím, že já každé instituci, kde jsem působil, mohu dát něco osobitého. Dlouhá léta jsem působil jako muzikant, houslista, zpěvák. Pro mě kultura není něco, na co musíme mít ministerstvo. Kultura je pro mě součástí života.“

Během rozhovoru došla tradičně řeč i na Vánoce. Ty jsou ve Francii svátky jídla. Štědrém večeru si při svém působení v Paříži podle svých slov užíval hlavně debužírování. Rozmanitost dobrého jídla podle něj prorostla do tamní kultury a třeba štědrovečerní večeře se tak stává gastronomickým zážitkem.

„Těch lokálních specialit je ve Francii jako napočítáte sýrů, to znamená nepočítaně. To jsou desítky tisíc. Ale když se podíváme na to, co se třeba pravidelně dává na stůl, tak to bývají třeba husí játra se sladkým vínem. To bývá třeba samostatný chod na té slavnostní tabuli.“ Fischer naopak na Francii nemá rád tamní byrokracii. Je prý daleko horší než v Česku.

Do prezidentské kampaně se manželka Pavla Fischera ještě zapojí. Prozatím se účastnila jen některých výjezdů. Klára Fischerová totiž pracuje v domácím hospicu a má také svůj nadační fond. „Jsme oba pracující lidé a ona si musí brát dovolenou. Už se mnou na některých výjezdech byla, ale neděláme z toho velkou scénografii. Prostě žena politika je také velmi významný aktér a jako takovou já ji představuju. Ale že bychom jí dělali nějaké vlastní show, to neplánujeme.“

Marek Hilšer Prezidentování je noční můra

Prezidentování je noční můra Marka Hilšera. Kandidát na hlavu státu to řekl v pořadu Prezidentský advent v Rádiu Impuls. Vysvětlil, že funkci vnímá spíš jako cestu ke zlepšení stavu ve společnosti. V rozhovoru také zaznělo, že letos poprvé do svého bytu koupil vánoční stromeček. Naznačil také, že chystá překvapení v otázce své další kandidatury. Ve vysílání promluvil také španělsky.

Prezidentský kandidát a senátor Marek Hilšer na tiskové konferenci (19. prosince 2022)

Prezidentování je noční můra Marka Hilšera. Vysvětlil, že funkci vnímá spíš jako cestu ke zlepšení stavu ve společnosti. „Já to spíš vnímám jako nějakou povinnost. Snít o tom, že by člověk byl prezident, to fakt je spíš noční můra. Můj sen by bylo to, aby se Česká republika a její politická kultura, vztah k lidem, aby se politika změnila. To je můj sen. Není můj sen byl úplně být prezident. To vnímám spíš jako prostředek.“

Marek Hilšer zažil při své emigraci kulturní šok. Na Impulsu zavzpomínal na rok 1989, kdy se svou rodinou utekl do Španělska. Bylo mu tehdy 13 let a překvapily ho odlišnosti ve školní výuce i v supermarketech.

„Když jsme přišli do obchodního domu, viděl jsem tam všechno možné ovoce, které jsem z Československa vůbec neznal. Stály se u nás fronty na banány. Pozitivní šok pro mě bylo prostředí ve škole. Tam ta atmosféra byla úplně jiná, přátelská.“ Ve Španělsku žil Hilšer s rodinou rok a půl. Velmi rychle se naučil jazyk. Komunikovat ve španělštině umí dodnes.

Marek Hilšer bude mít letos první Vánoce v Praze. Vysvětlil, že doposud byl zvyklý slavit Štědrý den u své tchyně. Na letošní změnu se těší. „Děti už povyrostly, tak jsme pořídili stromeček. Takže letos máme poprvé takový malý stromeček. Máme malý byt,“ řekl Hilšer s tím, že si o Vánocích odpočine od prezidentské kampaně.

Josef Středula Kvůli práci zanedbávám rodinu

V pořadu Prezidentský advent mluvil odborový předák Josef Středula například o své časové vytíženosti. Využije proto Vánoc k tomu, aby strávil víc času se svým synem i manželkou. Řeč přišla i na prezidentské kompetence. Středula je přesvědčený o tom, že může v nejvyšší ústavní funkci uplatnit své zkušenosti. Jistý si není jen ohledně vedení Správy Pražského hradu. Na případné prezidentování se ale těší.

Tisková konference kandidáta na prezidenta Josefa Středuly k volební kampani. (7. prosince 2022)

Josef Středula kvůli své práci zanedbává rodinu. Žije se svou manželkou Danou a synem. Jako předseda Českomoravské konfederace odborových svazů na ně ale nemá tolik času, kolik by chtěl. Chvíle s nimi jsou tak spíš vzácnější. „Jestliže se věnujete tomu, abyste chránil zaměstnance, tak to nejde zvládnout v průběhu běžného časového úseku. Jsem velmi často mimo domov, v zahraničí. Ta práce to vyžaduje, takže je to skutečně na úkor rodiny a žena je v tomto nesmírně vnímavá.“

Na případné prezidentování se Středula těší. Funkci hlavy státu vnímá jako pozici umožňující změnu směřování státu. Rád by v ní uplatnil znalosti i zkušenosti nasbírané ve svém profesním životě. „Myslím si, že jsem schopný dát České republice ještě mnohem víc. Já opravdu sloužím lidem, považuju to za správné a dobré.“

Nejvíce Středula vyzdvihuje své vyjednávací schopnosti a politickou neutralitu. Ve vysílání potvrdil svou jazykovou vybavenost a orientaci v zahraniční politice. Naopak pokud má z něčeho obavy, je to vedení Správy Pražského hradu. „Pražský hrad je obrovský celek a obnáší opravdu hodně od hospodářské činnosti až ke správě objektu a zajištění bezpečnosti. To jsou věci, které člověk nemůže dělat, pokud je nikdy na vlastní kůži nezažil.“

Řeč přišla i na odlehčená vánoční témata. Josef Středula prozradil, že je každoročně zodpovědný za výrobu bramborového salátu ke Štědrovečerní večeři. On sám je zastáncem verze bez uzeniny. „Já jsem sice z domova naučený, že jsme ji tam dávali, ale teď ji do salátu nedáváme. Odlehčenější verze je potřeba, protože o Vánocích člověk pořád něco zobe. Mám rád cukroví.“

Jaroslav Bašta Cítím se v kondici, manželka chce zůstat paní Columbovou

Jaroslav Bašta má prý gen dlouhověkosti. Na funkci hlavy státu se cítí být v dostatečné kondici. Řekl to v pořadu Prezidentský advent. Ve své rodině má podle svých slov několik případů, kdy se jeho příbuzní dožili devadesáti let.

Hostem pořadu Rozstřel je kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta. (15. prosince 2022)

Zprávu o zdravotnímu stavu by Bašta podle svých slov neměl problém zveřejnit. „Můj zdravotní stav není takový, aby někoho vyděsil,“ uvedl Bašta s tím, že se cítí být fit. „Duševní a fyzická kondice je lepší než by odpovídalo fyzickému věku. Věk je jenom číslo.“ O tom, že má gen dlouhověkosti se podle svých slov dozvěděl při testu DNA.

Nadšení do prezidentské volby s Baštou nesdílí jeho manželka. Bojí se totiž ztráty soukromí, a proto se veřejným akcím i médiím vyhýbá. Bašta přiznal, že svou ženu Daru rozhodnutím o kandidatuře nenadchl. Oficialit si totiž užila už za doby, kdy byl Bašta velvyslancem. „Musela doprovázet třeba i manželky prezidentů. Požádala mě, že by chtěla být v průběhu prezidentské kampaně paní Columbovou. Všichni o ní mluví, ale málokdo ji viděl.“

Tomáš Zima Po těžkém covidu jsem zotavený, sportuji a žiju jako před nemocí

Prezidentský kandidát Tomáš Zima se z těžkého covidu zotavil dobře. V pořadu Prezidentský Advent řekl, že i když mu šlo o život, teď už je v kondici. Honzovi Benešovskému potvrdil, že žije tak, jako před těžkou nemocí a dokonce i sportuje.

Hostem pořadu Rozstřel je kandidát na prezidenta Tomáš Zima. (21. prosince 2022)

„Mám obtíže, které lidé mívají. Trochu vyšší tlak. Po té plicní embolii způsobené covidem beru ještě léky proti srážení krve, které mi už příští rok možná budou vysazeny. Nijak mě to nehendikepuje,“ tvrdí Zima s tím, že mu plíce fungují dobře. V rozhovoru zdůraznil, že je příznivcem očkování. Covidem ale onemocněl těsně před tím, než by měl jako lékař nárok na první dávku.

Ve své kampani Tomáš Zima sází na zdravý rozum. Ten prý chybí v tuzemské energetice. „Představte si, že vyrobíte energii buď za korunu nebo za tisíc korun. Podle toho, jestli to máte v kilowatthodině nebo megawatthodině. Dáte ji na pseudoburzu v Lipsku a z té pseudoburzy ji koupíte za 10 korun. To přece normální člověk nedělá.“

Další příklad nezdravého rozumu vidí Zima v usnesení Evropského parlamentu o počtu dobíjecích stanic ve členských zemích. Za nereálný tento plán považuje především kvůli šibeničnímu termínu, který se nedá dodržet.

Karel Diviš Česko potřebuje někoho mladého na vrcholu sil

Karel Diviš v případě vítězství v prezidentské volbě počítá s pořádnou náloží práce. Občanský kandidát do funkce hlavy státu to řekl v pořadu Prezidentský advent. Prohlásil zároveň, že si Česká republika potřebuje mladého prezidenta na vrcholu svých sil. A za takového považuje právě sebe.

Karel Diviš

„Je to práce na 24 hodin denně a 7 dní v týdnu kromě spánku, takže by to přineslo asi nejtěžší práci v mém životě. Pokud by se tak stalo, tak jsem připravený a hrozně bych se na to těšil,“ řekl Diviš s tím, že by rád reprezentoval naší zemi a stál by za jejími občany. „Ať už tady bude jakákoliv vláda, která něco slíbí v programovém prohlášení, tak bych chtěl spolupracovat s tou vládou a pokud něco neplní, tak by měl prezident jednoznačně stát na straně lidí.“

Plné ruce práce má Karel Diviš i s předvolební kampaní, kvůli které nestíhá sledovat ani fotbalový šampionát v Kataru. Z celého mistrovství světa zvládl sledovat jenom dva zápasy.

„Tak málo jako tento šampionát, jsem naposledy sledoval mistrovství světa v roce 1982, kdy mi bylo 6 let, takže jsem byl ještě mladý kluk. Chtěl bych vidět aspoň finále, nevím ani kdy se hraje. Sleduji to tak nějak z rychlíku, dokonce jsem pro své fanoušky a podporovatele udělal tipovačku. Podle toho to taky vypadá, jsem asi padesátý.“