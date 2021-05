Smejkal a Babiš vyvolávají paniku, míní zástupce cestovek Papež

Papež za asociaci sdělil, že považuje za absurdní, aby se lidé očkovali a po návratu si ještě museli dělat test. „Pak je otázka smyslu toho očkování, protože když se podíváte do statistik i na internet, z jakého důvodu se lidé očkují, tak to už dávno není z hlediska zdraví. Většina lidí se jde očkovat proto, aby měla pohodlnější život i cestování,“ prohlásil Papež s tím, že ho znervózňují návrhy Petra Smejkala.

„Osobně bych třeba byl pro testování PCR testy při návratu z jakékoli země. A to i lidí, kteří jsou již očkovaní. Hodně by to snížilo riziko dovezených mutací,“ sdělil v rozhovoru pro MF DNES Smejkal.

Podle Papeže se ale jedná o paniku, kterou Smejkal v lidech vyvolává. Dosud se podle něj neprokázalo, že by mutace koronaviru byly o tolik horší. „Chápu určitou obezřetnost i prevenci, ale když lidem říkáme, aby se očkovali, tak hnát je znovu k testům, mi připadá absurdní,“ říká.

„V minulých týdnech nám bylo řečeno, že by mohla platit varianta nejenom pro cestovní kanceláře a jejich klienty, ale vlastně pro všechny, a to že by byla dva PCR testy měsíčně uhrazené státem,“ sdělil Papež poté, co o testech po návratu hovořil i premiér Andrej Babiš.

Lidé se odradit nenechají

Podle Papeže se ale lidé kvůli testu od cestování odradit nenechají. „,Jedná se o pouhou technickou záležitost, kterou už se lidé naučili zvládnout. To podstatné je, aby to lidé nemuseli hradit,“ dodal Papež.

Podle Petra Smejkala, šéfa MeSES a člena rady pro zdravotní rizika, je momentální tempo rozvolňování v pořádku. „31. května se otevřou amatérské soutěže s kapacitou venku 150 osob, uvnitř 75 osob,“ upřesnil Babiš v neděli ve svém pořadu Čau lidi.

Bez omezení se také otevřou zoo a botanické zahrady. Dále počítá v rámci rozvolňování s konáním škol v přírodě. O čtrnáct dní později, přesně 14. června, se otevřou restaurace. Ve stejném termínu budou zpřístupněny šatny ve fitness centrech.

K životu by se také měly vrátit koncerty a do divadla, s venkovní kapacitou dva tisíce diváků, uvnitř pak tisíc lidí.