Pražští muslimové volí nového imáma. Favorit je prokurátor z Ukrajiny

„Chodím do mešity, kancelář mám kousek odsud. Vidím, že muslimská komunita je zbytečně uzavřená, vznikají fámy a špatné nálady. To chci změnit,“ říká Kushnarenko, původem Ukrajinec z Oděsy, který před deseti lety konvertoval k islámu. O tom, že zvažuje kandidaturu, jako první informoval Deník N.



Ve volbách bude kandidovat poprvé a sám říká, že cítí podporu muslimů. Navzdory tomu, že mu někteří vyčítají, že zastupoval bývalého pražského imáma Shehadeha. „To jsem ukončil, Sámer je ve vazbě a já jej nehodlám navštěvovat. Jsem proti násilí, stejně tak proti tomu, aby muslimové jeli do války zabíjet jiné muslimy. To je velký hřích,“ vypráví Kushnarenko.

Muslimský duchovní vůdce Sámer Shehadeh v sídle Islámské nadace v Praze v roce 2005

Shehadeh, rodák z Prahy s palestinskými kořeny, před třemi lety uprchl do Mauritánie a odsud do Jordánska, kde se skrýval až do listopadu. Zrušil všechny webové stránky, které provozoval, a své podnikání převedl právě na právníka Kushnarenka. Ten tak dnes ovládá například 67 procent Shehadehovy firmy Alminbar, zbylou třetinu vlastní Miroslav Krakovič – konvertita, který byl v roce 2014 zvolen místopředsedou Muslimské obce v Praze.



„Firma Alminbar si pronajímala prostory modlitebny v Opletalově ulici v Praze a poskytovala je muslimské obci,“ říká zdroj MF DNES, vysoce postavený policista. Potvrzuje to i předseda Muslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi s tím, že muslimové tehdy nesouhlasili s pronájmem mešity skrze Shehadehovu firmu, nicméně smlouva mezi firmou a muslimskou obcí uzavřena byla.

Prokurátor z Ukrajiny

Kushnarenko dříve pracoval jako kriminalista a vyšetřoval ty nejtěžší zločiny – těžká ublížení na zdraví a vraždy. Následně se stal prokurátorem a před dvaceti lety odešel do Česka. Jak sám říká, z ekonomických důvodů. V muslimské komunitě však o něm zaznívá, že velmi často zastupuje Rusy, má výborné kontakty na ruském velvyslanectví nebo že je zástupcem kavkazské komunity, která má extremistické názory.

Kandidát na pražského imáma Leonid Kushnarenko

„Jsou to fámy, které o mně lidé roznášejí, protože jsem snadným terčem. Znám lidi z Kavkazu, zastupuji rusky mluvící muslimy, ale rozhodně za mou kandidaturou není snaha, abych se dostal do vedení muslimské obce a pak nastaly nějaké změny,“ říká Kushnarenko.

Volby se konají jednou za čtyři roky a volí poměrně úzký okruh lidí, jen oficiálně zapsaní věřící. Těch jsou v Praze desítky, ačkoliv muslimů jsou stovky. Předsednictvo bude mít sedm členů a ti si pak zvolí předsedu. „Pan Kushnarenko má velkou podporu, lidé ho znají, v mešitě v Opletalově ulici je denně, spoustě lidí radí, pomáhá. Jeho šance jsou veliké,“ odhaduje další muslim, Kuvajťan Bader Eknaifith, majitel jazykové školy Alfirdaus.

Kdo další bude v sobotních volbách kandidovat, je zatím nejasné. Oficiálně svou kandidaturu zatím potvrdil jen Kushnarenko, mluví se však i o bývalém předsedovi a dosavadním místopředsedovi Vladimíru Sáňkovi. Ten ale veřejně podporuje Kushnarenka.