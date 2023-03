Csáková vytáhla do boje za Ševčíka. Vyhazují ho na základě fabulací a lží, míní

„Říkám si, a věřím, že nejenom já, proboha, kde to žijeme?“ píše zpěvačka v příspěvku. „Tohle se mi opravdu nelíbí a vím, že ‚tohle‘ rozhodně není správné. A už vůbec to neodpovídá předkládaným do médií vypouštěným a ‚hlásajícím‘ frázím o ‚demokratické a bezpečné‘ zemi,“ doplnila.

Rozhodnutí o Ševčíkově osudu by nemělo podle Csákové být ovlivněno emocemi, jako je závist a nesympatie. „Opravdu je velmi, velmi špatné, neetické a naprosto amorální ‚odsoudit a potrestat‘ kohokoli pouze na základě někým záměrně vytvořené fabulativní a urážlivé nepravdy,“ ukončila zpěvačka příspěvek.

Csáková na sebe upozornila i během koronavirové pandemie, kdy se přidala k odpůrcům plošného testování na covid-19 i možnosti očkování.

„Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!“ napsala tehdy na sociálních sítích.

V roce 2021 kandidovala v Jihomoravském kraji do Poslanecké sněmovny za Volný blok vedený exposlancem Lubomírem Volným. Strana ale získala v kraji jen 1,47 % hlasů.

Ševčíka minulý týden kvůli jeho účasti na protivládní demonstraci vyzval k rezignaci rektor VŠE Petr Dvořák. Po jednání vedení školy Dvořák oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce využít pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Ševčík má podle rektora nicméně stále dost času na to, aby z vedení fakulty odešel sám.

Ševčík tvrdí, že pro své odvolání nevidí důvod. U protestu u Národního muzea, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, podle svých slov jen pomáhal zraněnému. Odmítl také, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici a rektor školy. Dodal, že na žádost rektora omezil své vystupování na veřejnosti, přestal být ekonomickým expertem hnutí Trikolora a na protivládních demonstracích nevystupuje jako řečník.