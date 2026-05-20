V Česku postihne mozková mrtvice neboli iktus okolo 25 tisíc lidí ročně. Před patnácti lety jich bylo dokonce 33 tisíc.
„Počty klesají díky cílené prevenci i léčbě vysokého tlaku, který zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Ale také proto, že přibývá specializovaných iktových center, kam by dnes měla záchranná služba rovnou vozit všechny pacienty s podezřením na mrtvici,“ říká předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Aleš Tomek.
Nová centra se rozjíždějí postupně, někde chyběli lékaři či vybavení. I tak už pomohla stovkám lidí.