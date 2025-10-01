Podle hygieniků čelí Praha lokální epidemii žloutenky typu A. Ve městě proto zavádí preventivní opatření proti šíření této nemoci, o možnostech ochrany se lidé mohou dočíst také v MHD. Počet nakažených virovou hepatitidou typu A dosáhl letos v Praze téměř 700 případů. Za uplynulý týden onemocnělo 75 lidí, přitom za celý loňský rok jen 47.
Nakažlivá nemoc se šíří po celém Česku, za následek má také nebývalý počet obětí. Od podzimu minulého roku do letošního května virové onemocnění zabilo v Česku osm lidí.
Žloutenka typu A se projevuje většinou lehkým průběhem, zejména se jedná o únavu, nechutenství, příznaky mohou být podobné i chřipce, u některých lidí se ale také projeví akutní jaterní selhání. Právě tyto případy se poté často dostanou do péče lékařů v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Onemocnění se zdaleka netýká pouze dětí či seniorů, nakazit se může i mladý člověk. „Příznaky byly podobné chřipce, měl jsem teplotu asi 37,5 °C, poté to ještě trochu stoupalo. Žádné jiné příznaky jsem neměl. Šel jsem k praktickému lékaři, který mi řekl, že to spíš bude nějaký virus,“ uvedl pacient, který se s onemocněním léčí v IKEM, který však nechtěl sdělit své jméno.
Praktický lékař mu nasadil antibiotika. Ačkoliv se teplota snížila, jeho celkový stav nebyl dobrý. Po přesunu do nemocnice mu byla lékaři potvrzena nákaza hepatitidou A. Kvůli selhání jater se musel podrobit léčbě právě v IKEM. „Byl jsem překvapený, že žloutenka může tolik ovlivnit játra. Původně jsem myslel že jde o těžký případ covidu, ale tohle jsem nečekal. Určitě budu více opatrný a zkontroluji si svá očkování,“ sdělil.
„V IKEM používáme přístrojové techniky na podporu funkce jater, v nejhorších případech musíme přistoupit také k transplantaci jater. V minulém roce jsme tu měli čtyři pacienty se selháním jater, letos jich je skoro třicet, jeden člověk také musel prodělat transplantaci jater,“ uvedl lékař František Čížek z IKEM.
Podle něj je v prevenci nejvíce důležité očkování. „Určitě doporučuji se toho nebát, sám jsem to absolvoval bez jakýchkoliv komplikací. Určitě je důležité si také mýt ruce teplou vodou a mýdlem, po použití toalety a před jídlem,“ řekl.