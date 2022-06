VIDEO: Se srdeční pumpou žijí pacienti i 10 let, život zachránila stovkám lidí

Počty pacientů se srdečním selháním se stále zvyšují, dárců orgánů je ale málo. To, aby se pacienti transplantace dožili, zajišťuje umělá srdeční podpora. Ta za posledních devatenáct let, co v pražském IKEMu zákrok provádí, zachránila život již stovkám lidí.