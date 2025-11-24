Nenávist až za hrob a vulgarismy o Válkovi. Co zaznělo v kauze vydírání chirurgů IKEM

Stiborek byl spolu s Malým a někdejším šéfem IT odboru nemocnice Petrem Raškou stíhán za vydírání Netuky a jeho kolegy, kardiochirurga a senátora Jana Pirka. U hlavního líčení se však zpovídají pouze Malý a Raška. Bývalý šéf IKEM letos v srpnu po těžké nemoci zemřel a soud jeho stíhání zastavil.
Podle Netuky začaly spory mezi ním a Stiborkem v roce 2017, když se stal přednostou kliniky. Pravděpodobně podle něj vznikly kvůli závisti a snaze mít vliv na zakázky. Muž podle své výpovědi cítil stále větší tlak, napětí mezi ním a šéfem nemocnice a náměstkem se zvyšovalo.
„Bylo mi vyhrožováno kompromitujícími materiály a skandalizací,“ řekl Netuka. Dodal, že mu Stiborek hrozil i fyzickým násilím či vytvořením policejní kauzy. „Byla za tím nenávist až za hrob,“ dodal Netuka.
Vedení IKEM bylo podle Nekuty netransparentní. Vysocí manažeři přestali poskytovat svým podřízeným zápisy z porad a nedodávali informace o projektech, které se jich týkaly.
Stiborek pak na něj neustále tlačil, aby s jakoukoli kritikou nebo snahou získat vliv přestal. Kardiochirurg nakonec nahrál jednu ze schůzek mezi ním a Stiborkem s Malým, kde mu podle něj muži vyhrožovali. Obrátil se také na policejní inspekci s trestním oznámením.
Státní zástupce Jan Vychyta tvrdí, že Stiborek a Malý hrozili kardiochirurgům zveřejněním kompromitujících materiálů. Stiborek podle obžaloby například hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení lékaře na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby.
Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály nebo vykonstruováním mediální kauzy ve spojení s policií. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali, cílem vydírání podle žalobce bylo, aby přestali pozice Stiborka a Malého ohrožovat.
Raška podle obžaloby také z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý pak zprávu podle žalobce poslal z anonymního čísla Válkovi, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Vychyta mužům navrhuje podmíněné a peněžité tresty.
„Že je Válek prase, bych ve své esemesce zpětně asi dvakrát podtrhl,“ řekl k tomu nicméně Netuka.
Malý vinu odmítá. Kauzu považuje za útok skupiny kolem Netuky, která podle něj chtěla ovládnout IKEM. Raška se hlavního líčení zatím neúčastnil. Vypovídat by mohl v lednu, nyní je v zahraničí.
Případ vyšetřovala GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů) kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna.
Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k dovyšetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.