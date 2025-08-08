Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po vážné nemoci nás navždy opustil Ing. Michal Stiborek, MBA, bývalý ředitel IKEM, který zasvětil svých posledních 13 profesních let rozvoji Institutu klinické a experimentální medicíny. Bylo mu 57 let,“ informoval IKEM v pátek večer na Facebooku.
„Během jeho působení ve vedení IKEM došlo k výraznému posílení ekonomické stability institutu, což otevřelo cestu k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Zasadil se mimo jiné o významné investice do modernizace péče – včetně výstavby nového pavilonu U,“ uvedl institut.
„Michal Stiborek byl známý svou pracovitostí a systematičností s jasnou vizí. Ač sám nebyl lékařem, svou prací pomáhal vytvořit podmínky pro péči, která dnes pomáhá zachraňovat a zlepšovat životy stovkám pacientů ročně,“ píše se v příspěvku.
Stiborek do institutu nastoupil v roce 2010 jako ekonomicko-provozní náměstek. O devět let později se stal ředitelem a ve funkci byla až do srpna 2023. Svou rezignaci oznámil poté, co server Seznam Zprávy uvedl, že si v minulosti vydělal desítky milionů půjčkami na vysoký úrok.
„Osobní útoky webových novinářů ze serveru Seznam Zprávy, kteří z mého někdejšího, tři roky již neprobíhajícího, legálního podnikání uměle vyrobili dehonestační kauzu, mi bohužel znemožňují pokračovat v péči o dobré jméno IKEM,“ řekl tehdy Stiborek.
Kauzu bývalého šéfa IKEM Stiborka začne soud projednávat v říjnu
V té době byl Stiborek zapleten také do kauzy vydírání lékařů v IKEM. Spolu s jeho náměstkem Jiřím Malým a šéfem IT Petrem Raškou jej policie podezřívala z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Stiborek podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat jeho napojení na firmu dodávající zdravotnické potřeby do IKEM. Malý zase podobně hrozil Netukovi. Podle obvinění dokumenty vyrobil Raška.
O obžalobě Stiborka, Malého a Rašky rozhodl státní zástupce letos v lednu, případ začne soud projednávat v říjnu.