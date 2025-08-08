Kauzu bývalého šéfa IKEM Stiborka začne soud projednávat v říjnu

Autor: ,
  14:38
Případ bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka a dalších dvou lidí, které obžaloba viní z vydírání lékařů, začne Obvodní soud pro Prahu 4 projednávat 13. října.
Michal Stiborek, dnes již bývalý ředitel IKEM, jemuž zlomila vaz kauza kolem...

Michal Stiborek, dnes již bývalý ředitel IKEM, jemuž zlomila vaz kauza kolem úvěrového byznysu. Vložil do něj desítky milionů. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Jiří Malý, náměstek v IKEM, který je spolu s Michalem Stiborkem podezřelý z...
Netukův předchůdce profesor Jan Pirk byl známý tím, že rád běhal maratony....
Hostem Rozstřelu byl prof. Jan Pirk, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM...
Policisté zasahují v IKEM kvůli manipulaci se zakázkami a korupci. (29. srpna...
6 fotografií

Soud původně rozhodl, že žalobce pochybil, když případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, kauzu tehdy vrátil státnímu zástupci k došetření. Odvolací senát ale následně rozhodnutí nižšího soudu na základě stížnosti žalobce zrušil.

Vyšetřovatelé viní podle dřívějších informací Stiborka, jeho tehdejšího náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky.

Stiborek podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.

Za vydírání lékařů v IKEM padly tři obžaloby, viníkům hrozí až tři roky

Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci Janu Vychytovi k došetření.

Žalobce podal proti rozhodnutí stížnost, které nadřízený soud podle serveru Seznam Zprávy vyhověl. Podle odvolacího soudu si státní zástupce může zvolit orgán, který se bude případem zabývat, svůj postup navíc Vychyta podle soudu řádně odůvodnil. Podle serveru iROZHLAS.cz podal jeden z obžalovaných k ministerstvu spravedlnosti podnět pro podání stížnosti pro porušení zákona.

Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.

Vstoupit do diskuse

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...

Kauzu bývalého šéfa IKEM Stiborka začne soud projednávat v říjnu

Případ bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka a dalších dvou lidí, které obžaloba viní z vydírání lékařů, začne Obvodní soud pro Prahu 4...

8. srpna 2025  14:38

Devět zraněných po vážné nehodě, silnice ze Zlína do Luhačovic zůstává zavřená

Devět zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři zranění jsou vážná. Silnice II/490 je v místě incidentu uzavřená, přistával tam i vrtulník letecké...

8. srpna 2025  9:19,  aktualizováno  14:15

Pauza ve válce na Ukrajině by mohla být blízko, řekl Tusk po hovoru se Zelenským

Sledujeme online

Pauza v ruské válce proti Ukrajině by mohla být blízko. V pátek to podle agentury Reuters uvedl polský premiér Donald Tusk poté, co hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kreml ve...

8. srpna 2025  14:09

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček hrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Poničené pomníky, rozházené odpadky. Vandalové zpustošili místo zvané Mrtvolky

Několik soch a pomníků poničili neznámí vandalové v Zahradě vzpomínek v Liberci. Krom toho zde rozlomili také lavičku, rozbili elektrický sloupek i vodní pítko a po parku rozházeli odpadky. Pachatele...

8. srpna 2025  14:06

D2 směrem na Brno stojí. Při nehodě tří aut se zranilo i dítě

Nehoda tří aut zastavila v pátek odpoledne provoz na 6. kilometru dálnice D2 u Rebešovic na Brněnsku, auta ve směru na Brno sjíždějí u Blučiny. Na místě se srazily dodávka, osobní a nákladní auto....

8. srpna 2025  13:45,  aktualizováno  14:05

Nesrovnalosti v zakázkách pražského soudu. Policie zahájila vyšetřování

Policie začala vyšetřovat kauzu veřejných zakázek pražského městského soudu kvůli podezření z majetkového trestného činu. Příslušné trestní oznámení podala minulý měsíc předsedkyně soudu Jaroslava...

8. srpna 2025  13:52

Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. V pátek byl v jejím areálu na Třebíčsku zahájen geotechnický průzkum. Jeho cílem je prověřit, zda je tam podloží pro...

8. srpna 2025  13:50

Halu ve Frýdlantu zapálili dva muži, když se chtěli ohřát. Zavolali hasiče a utekli

Policie objasnila velký silvestrovský požár ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinila dva muže, kteří ve skladu plném hořlavých materiálů přespali a k...

8. srpna 2025  13:48

Nic tu nevlastním a neotravujte, odbyl Fico novináře. Dovolenou tráví u propírané vily

Slovenští novináři zastihli premiéra a předsedu stranu Směr-SD Roberta Fica na dovolené v chorvatském letovisku Ražanj, kde má podle zjištěných informací vlastnit nepřiznanou vilu v luxusním resortu....

8. srpna 2025  13:47

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek to podle německých médií uvedl tamní kancléř Friedrich Merz. Německo je...

8. srpna 2025  12:56,  aktualizováno  13:44

Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o...

8. srpna 2025  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.