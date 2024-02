Hybridní kongresy jsou ekologičtější, osobní zážitek ale nenahradí, říká Špičák

Příští týden se v Praze uskuteční 4. ročník Prague Endoscopy Days. Konference se zúčastní řada předních světových endoskopistů. Co pro vás tato účast znamená?

Znamená to po mě obrovskou satisfakci jak osobní, tak celého pracoviště IKEM. To, že sem přijede pět amerických profesorů, znamená, že to pracoviště je opravdu respektované. Jsou to lidé, kteří jsou doslova na roztrhání, protože jsou ozdobou každé akce.

Tradice této akce je daleko starší. Prague Endoscopy Days je extendovaný formát, původně to byl pouze endoskopický den IKEM. Úplně první kongres tohoto druhu byl živý přenos v rámci Evropské endoskopické společnosti, který nám přidělili v roce 1993.

Tehdy též přijel absolutní výkvět evropských endoskopistů, kteří velmi zírali na kvalitu naší práce. Od roku 1996 se to pak konalo každoročně. Pravidelným hostem byl vždy stávající prezident Evropské endoskopické společnosti.

Před čtyřmi lety jsme ten formát rozšířili, takže už nejde pouze o kongres v rámci IKEM, ale je to živý přenos rozšířený na celou Prahu. To samozřejmě znamená větší množství jak aktivních účastníků, co provádí endoskopie, tak i větší účast.

Součástí programu budou také přímé přenosy endoskopických zákroků. V čem je takový způsob přednášky lepší než záznam zákroku?

Na přímém přenosu je postavena celá akce. Díky širokému spektru výkonů i jejich kvalitě a počtu jsme skutečně respektováni a já jsem za to nesmírně rád. Možné je samozřejmě obojí, přímý přenos i záznam, ale ta interakce je velmi přitažlivá. Dnes už je taková technika samozřejmostí a podobných akcí je řada.

Letošní ročník je opět hybridní, zájemci budou moci workshopy sledovat i on-line. Proč jste u této formy zůstali? Osvědčila se vám v minulých letech při pandemii covidu?

Je tu určitý trend, aby takové akce byly hybridní, nebo dokonce aby byly jen on-line. Musím říct, že to souvisí také s tím, že zdravotnictví jako takové je jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí a bude nutné s tím něco dělat.

Na emisích skleníkových plynů se podílí přibližně sedmi procenty. Jedním z největších znečišťovatelů je právě doprava. Bude se to muset řešit tím, že se medicína bude dělat více on-line.

Na jednu stranu je třeba se setkávat, na druhou stranu je kongres, který má třeba několik tisíc účastníků, problém pro životní prostředí. Takže i to je jeden z důvodů, proč význam hybridních akcí narůstá.

Promítá se tedy možnost sledovat workshop on-line do celkové návštěvnosti?

Zatím to vliv na celkovou návštěvnost nemá, protože lidé se prostě setkávají rádi. Zjistili jsme, že když absolvujeme kongres on-line, tak se zkrátka nesoustředíme. Sednu si k obrazovce, za pět minut zvoní telefon a začnu řešit pacienta.

Bude se muset najít nějaký kompromis. Na jedné straně je fajn, že je dostupnost různých kurzů z Ameriky, ale zjistíte, že ta vaše účast není plnohodnotná. Ta koncentrace, když se jste na místě v sále, je zkrátka jiná.

Na programu je široká škála přednášek domácích i zahraničních lékařů. Jaké novinky představí?

Naprostá specialita v rámci Čech je obezitologická endoskopie, tedy zmenšování žaludku různým způsobem. To, co se dříve provádělo chirurgicky, se dnes zvládne endoskopicky. Další naší specializací je POEM (perorální endoskopická myotomie, pozn. red.), což je poetický název, ale jedná se o endoskopický chirurgický zákrok na konci jícnu u pacientů, kteří obtížně polykají.

Provádíme také zákrok G-POEM u pacientů, kterým se nevyprazdňuje žaludek. Jsme jediné pracoviště v Čechách, které tyto zákroky provádí. V Evropě máme jeden z největších rozsahů a kvality těchto výkonů. Články o metodách vyšly v nejprestižnějších časopisech. Loni dostal vedoucí týmu titul Česká hlava, což je mimořádně prestižní záležitost na akademické půdě.

Jak se IKEM na workshop připravuje?

Pro nás je to velký svátek. Je to spousta práce. To oddělení to v podstatě na týden úplně paralyzuje. Jde zhruba o třicet pacientů, všechny je musíme přijmout, připravit na výkon, poté zase propustit. To je vše na několik dnů, celé to pracoviště to vytíží. Je to tedy velký kus práce, ale je to pro nás vždy svátek.

„Umělá inteligence je velká výzva“

Jedna z přednášek se zaměří také na využití umělé inteligence v endoskopii. Jak může AI ovlivnit obor endoskopie jako takový?

Endoskopii to skutečně zásadně změní. Vlastně to zásadně změní všechny zobrazovací metody. S určitou nadsázkou říkám, že do deseti let například rentgenologie jako zobrazovací metoda přestane existovat. Podobně je to například u histologie. Umělá inteligence se naučí rozpoznat obrazy tak, že chybovost bude menší než chybovost lidského oka.

Samozřejmě je zde otázka právní, kdo bude za výsledek umělé inteligence odpovědný. Pak je tu otázka, kdo to bude kontrolovat, protože ti lidé už to nebudou umět.

Je to velká výzva a já nevím, jestli nám umělá inteligence obecně pomůže, nebo nás zničí. Myslím, že obě varianty jsou pořád na stole, ale vývoj tu nepochybně je. Dnes už endoskopy s umělou inteligencí pracují, vyhodnocují obraz a rozpoznají změny, které pouhé oko přehlédne.

IKEM pravidelně pořádá konference v různých oborech, vy sám jste často v organizačních výborech. V čem vidíte největší přínos podobných akcí, je to jen o vzdělávání?

Ten edukativní význam je prostě obrovský. Pořád jsme ještě lidská společnost, která je založená na bezprostřední komunikaci. Pořád v ní vidím přínos.

Ten bezprostřední zážitek je zkrátka nenahraditelný, ta emoce, která to provází, je nenahraditelná, byť všechny metody jsou samozřejmě dostupné on-line. Ten osobní zážitek je zkrátka jedinečný, síla toho vjemu je prostě stále nenahraditelná.