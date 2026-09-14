Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

IKEM porušoval zákony při nakládání s penězi. NKÚ našel desítky pochybení

Autor: ,
  7:39
IKEM

IKEM | foto: ČTK

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.
Budova Nejvyššího kontrolního úřadu
Budova Nejvyššího kontrolního úřadu
Budova Tokovo, kde nyní sídlí NKÚ.
8 fotografií
Hospodaření IKEM má podle Nejvyššího kontrolního úřadu vážné nedostatky. Institut v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i vlastní pravidla při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Kontroloři našli pochybení u poloviny z 30 prověřovaných zakázek a upozornili také na případy, kdy IKEM zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli.

Vedení institutu závěry kontroly označilo za závažné a uvedlo, že už během kontroly přijalo nápravná opatření.

Institut podle zjištění NKÚ také opakovaně rozděloval plnění na jednotlivé objednávky nebo akceptoval nabídkové ceny, aniž by ověřil, zda odpovídaly cenám v čase a místě obvyklým, zjistil NKÚ. Úřad proto doporučil ministerstvu zdravotnictví, aby v IKEM zajistilo účinnou kontrolu hospodaření.

NKÚ odhalil nesrovnalosti na ministerstvu vnitra za téměř pět miliard

„Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu vnímáme jako závažné. IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření. V řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků,“ uvedla Brunclíková.

Ředitelem IKEM byl až do podzimu 2023 dnes již zesnulý Michal Stiborek. Spolu s dalšími dvěma muži byl obžalovaný z vydírání lékařů. Soud poté jeho stíhání zastavil. Následně IKEM vedla do letošního jara Helena Rögnerová, kterou řízením pověřil tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

IKEM je největší transplantační centrum v Česku, loni jeho lékaři pacientům vyměnili téměř 600 orgánů. Spolu s Vídní a Berlínem patří mezi největší v Evropě. Pečuje také o nemocné s onemocněními srdce, ledvin či diabetem. V roce 2024 hospodařil s majetkem za 11,4 miliardy korun.

„Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů. V této oblasti bude vedení IKEM pravidelně komunikovat s ministerstvem zdravotnictví,“ dodala Brunclíková.

Ministerstvo zdravotnictví nevyhodnocuje skutečné dopady výzkumu, zjistil NKÚ

Jako příklad závažného zjištění uvádí NKÚ zakázky na vývoj aplikací a kybernetickou bezpečnost. „Třem dodavatelům IKEM bez soutěže opakovaně vystavoval objednávky a v kontrolovaném období jim tak vyplatil celkem 59,5 milionu korun,“ uvedl úřad.

Při nákupu experimentální magnetické rezonance přistoupil institut na jedinou nabídkovou cenu a zaplatil 72 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, aniž by využil veřejně dostupné zdroje k ověření ceny.

Institut si také opakovaně bez zadávacího řízení zajišťoval prostřednictvím objednávek služby týkající se pronájmu a servisu operačního prádla. Ještě rok a půl po skončení smlouvy si tyto služby objednával u dosavadního dodavatele a zaplatil mu za ně celkem 3,6 milionu korun, popisují kontroloři.

„Následně IKEM v zadávacím řízení nastavil požadavek na přesné materiálové složení prádla odpovídající parametrům dosavadního dodavatele. Podle NKÚ tím bezdůvodně omezil okruh možných uchazečů a narušil tak hospodářskou soutěž,“ stojí ve zprávě.

V roce 2005 uzavřel IKEM smlouvu na ubytovací služby pro své zaměstnance na dobu 20 let, ale bez zadávacího řízení. V letech 2015 až 2025 zaplatil za tyto služby víc než 104 milionů korun.

„NKÚ konstatoval, že porušením povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu se zákonem o veřejných zakázkách došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků státu,“ stojí v kontrolním závěru.

Vláda chce NKÚ zrušit ochranku. Útok na nezávislou instituci, reaguje šéf úřadu

Kontroloři našli nedostatky i při vyřazování majetku. U 77 procent kontrolovaného zlikvidovaného majetku chyběly doklady, které by prokázaly, jaký majetek institut skutečně vyřadil a jak s ním naložil, uvádí úřad.

„V Institutu klinické a experimentální medicíny podle kontrolorů opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vnitřních předpisů IKEM. Bez zásadních změn tohoto systému hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu,“ varuje NKÚ.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

IKEM porušoval zákony při nakládání s penězi. NKÚ našel desítky pochybení

IKEM

Hospodaření IKEM má podle Nejvyššího kontrolního úřadu vážné nedostatky. Institut v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i vlastní pravidla při nakládání s veřejnými penězi a majetkem....

14. září 2026  7:39

Vojáci KLDR cvičili ostrými útok na nepřátele. Testovali drony, rakety i střely

Severní Korea testuje zbraně. (25. června 2026)

Severní Korea otestovala při vojenském cvičení několik typů zbraní včetně útočných dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Manévry měly podle severokorejské agentury KCNA posílit...

14. září 2026  7:07

Volby 2026: kandidáti na primátory krajských měst. Komunální volby přehledně

Kandidáti na primátora 2026

Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr mají z velkých měst Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1 060...

14. září 2026  7:05

Počasí ukáže dvě tváře. Teploty až 27 stupňů, pak přijde výrazná změna

ilustrační snímek

Počasí v Česku bude v příštích dnech proměnlivé. Po slunečném a teplém úterý se od středy začne zatahovat a místy dorazí déšť, přeháňky a bouřky. Ve čtvrtek se výrazně ochladí a chladnější počasí...

14. září 2026  6:49

Rusové před volbami podléhají obavám z války. Ukrajinské drony jim ji přinášejí domů

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)

V Rusku před parlamentními volbami sílí obavy z dopadů války na každodenní život. Přestože úřady tvrdí, že Moskva ve válce s Ukrajinou vítězí, téměř pět let po jejím začátku Rusové stále častěji...

14. září 2026  6:34

Pavel se na Hradě setká s Babišem, budou jednat o zahraniční politice

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat o zahraniční politice, aktuálních tématech a své účasti na Valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Setkají se po vyzvednutí...

14. září 2026  6:04

Vláda přitvrzuje přístup ke kratomu. Bude možné si ho koupit až od 21 let

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)

Přitvrdit vůči drogám se rozhodla vláda Andreje Babiše. Projedná v pondělí novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálně až od 21 let. Dosud to...

14. září 2026  5:35

Čekají nás dost převratné události. Slaný o tom, jak EU jinde zvyšuje emise i pádu VW

Premium
Martin Slaný

Vměšování států či evropských byrokratů do ekonomiky stále roste. Pak nerozhoduje trh ani skutečná poptávka. Rozhodování od stolu nese své důsledky, říká Martin Slaný, vysokoškolský pedagog a hlavní...

14. září 2026

Těhotenství v Uzbekistánu byla nejlepší volba, v Česku se moc řeší, líčí diplomatka

Premium
Nikola Hrušková

Když ji vyhostili z Ruska, zamířila jako diplomatka do Střední Asie. U toho stihla projet Pamír, vymyslet si manžela, aby odradila nápadníky, a v Uzbekistánu prožít těhotenství. Zdá se to bláznivé,...

14. září 2026

Bio versus regenerativní zemědělství. O půdu i peníze se povede velký boj

Vacov leží v šumavském předhůří. Okolo se zvedají kopce a na loukách se pasou...

Rozpor mezi ekologickými a regenerativními zemědělci se prohlubuje, byť by obě cesty měly vést k udržitelnému hospodaření a lepší péči o půdu. Nejnovější spor vyvolala předsedkyně zemědělského výboru...

14. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Některé rozsudky zkrátka nechápu. Ministr Tejc o chybách soudců i zpřísnění trestů

Premium
Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti (10. září 2026)

Drtivá většina soudců pracuje dobře, ale jsou i takoví, kteří svoji nezávislost zaměňují za nezávislost na zákonech, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Třeba nad podmíněnými tresty za...

14. září 2026

Švédi vybírají novou vládu. Poprvé by v ní mohla zasednout krajní pravice

Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová...

Ve Švédsku se v neděli večer uzavřely volební místnosti. Švédský vládní pravicový blok podle projekce veřejnoprávní televize SVT v parlamentních volbách těsně zvítězil a bude mít o jedno parlamentní...

13. září 2026  8:49,  aktualizováno  22:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet