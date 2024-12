Pamatujeme si každého. IKEM provedl 15 transplantací pěti orgánů zároveň

Prvním pacientem byl dnes sedmdesátiletý Bartoloměj. „Objevil se pacient, kterého nebylo možné ošetřit ostatními transplantačními metodami, potřeboval výměnu všech břišních orgánů najednou. U multiviscerální transplantace musí vše dopadnout dobře takzvaně ,na první pokus’, což je obrovský tlak,“ vzpomíná přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk.

Bartoloměj měl nemocná játra, což zapříčinilo autoimunitní onemocnění. Jeho zdravotní stav se ale rapidně zhoršil a z vyšetření vyplynulo, že samotná transplantace jater nebude stačit. Lékaři mu předpovídali jen několik měsíců života.

„Začal jsem se zavodňovat. V noci jsem nespal, jen jsem seděl a chodil a různě střídal pozice. Byla to strašná bolest,“ popisuje Bartoloměj. „O té nemoci jsem nic nevěděl. Začátky byly těžké, postupem času jsem si na to začal zvykat. Vůbec se to nedá srovnávat, je to úplně jiný život,“ dodává.

Složitá operace zahrnovala také první transplantaci tenkého střeva ve střední a východní Evropě. Ta patří k nejsložitějším zákrokům. „Jedná se o největší imunitní orgán v lidském těle. Obsah střeva není nikdy sterilní, doposud neexistuje žádný spolehlivý parametr, který by koreloval s funkcí štěpu transplantovaného střeva a také neexistuje laboratorní parametr, který by spolehlivě monitoroval výskyt odhojení transplantovaného štěpu,“ říká lékař Michal Kudla z Kliniky transplantační chirurgie.

Pacienti podle Froňka přichází ve velmi těžkém zdravotním stavu, v řadě případů jim mnoho času nezbývá. Jediná šance na léčbu je výměna všech orgánů v dutině břišní. „Ani jeden z těch orgánů nesmí nefungovat, protože to je soukolí, kde když jeden nefunguje, ostatní nebudou také,“ dodává.

„Pamatujeme si každého pacienta.“

Za deset let podstoupilo multiviscerální transplantaci patnáct pacientů. Další, včetně dětí, na operaci čekají. Lékaře podle Froňka stojí před stále novými výzvami. „Transplantovali jsme i břišní stěnu, tedy přední část břicha, od stejného zemřelého dárce spolu s orgány,“ popisuje Froněk.

Lékaři v IKEM provedli také jako první na světě re-transplantaci, kdy pacientovi ponechali již transplantovanou břišní stěnu a podruhé vyměnili všechny orgány. Takových zákroků jsou na světě jednotky, upozorňuje Froněk.

Úspěšnost zákroků závisí také na spolupráci zkušených týmů napříč obory. „Na operačních sálech pracují při multiviscerální transplantaci souběžně dva anesteziologické týmy, jeden tým poskytuje péči během odběru orgánů od zemřelého dárce, druhý tým připravuje příjemce před výkonem a zajišťuje anestezii během operace,“ vysvětluje přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kieslichová a dodává, že náročná je také pooperační péče.

„Za deset let je to velká zkušenost. Pamatujeme si každého jednotlivého pacienta a každou jednotlivou komplikaci a jak jsme ji řešili. I naše zkušenost jaksi bobtná. Dnes tým funguje s větší odvahou, větší logikou, větší zkušeností,“ uzavírá Froněk.