Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Jany Petrákové byl problém v samotném vyšetřování. To vedla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Obvodní soud měl ale za to, že by vyšetřování měla mít na starosti „běžná“ policie. Podle původního podezření mohli být do údajného vydírání v IKEM zapletení i policisté. Právě na takové případy se GIBS zaměřuje.

K procesní vadě ale podle Seznam Zpráv nedošlo, vyšetřování tak může pokračovat. Zákon podle Městského soudu v Praze umožňuje státnímu zástupci zvolit vyšetřovací orgán, který se bude případem zabývat.

Žalobce a dozorující státní zástupce Jan Vychyta své rozhodnutí ponechat dokončení vyšetřování v rukách GIBS odůvodnil tím, že by si noví kriminalisté museli případ znovu celý nastudovat. A to i přes to, že se zapojení člena policie do kauzy nepotvrdilo.

„…Logicky a věcně přesvědčivým způsobem vysvětlil důvody, které ho k jeho postupu vedly,“ napsal podle serveru městský soud do čtyřstránkového rozhodnutí.

V případu jsou obžalováni bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek, jeho náměstek Jiří Malý a šéf nemocničního IT odboru Petr Raška. Ti údajně vydírali kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku.

Stiborek podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty o jeho napojení na firmu dodávající zdravotnické materiály do IKEM. Náměstek Malý pak hrozil podobnými materiály Netukovi. Podle obvinění dokumenty vyrobil Raška.

Stiborek i Malý vydírání u výslechu odmítli. Trojice obviněných může za vydírání dostat až tři roky vězení.