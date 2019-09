IKEM hledá nové dárce kostní dřeně. Pořádá velký nábor dobrovolníků

Chybí dárci kostní dřeně Kdo může kostní dřeň darovat

● Vstupní vyšetření trvá deset minut, zájemce vyplní dotazník a odevzdá vzorek krve nebo slin. Z toho se testují pouze HLA znaky (dědičné znaky na povrchu bílých krvinek). ● Tetování, piercing, akupunktura ani očkování nevadí. ● Dárce musí být ve věku od 18 do 40 let (v plzeňském registru do 35 let), vážit víc než 50 kilogramů, mít zdravotní pojištění platné v ČR a být v dobrém zdravotním stavu, bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce). ● Důležitá je ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření. Jak probíhá odběr kostní dřeně ● Zárodečné buňky kostní dřeně se odebírají buď přímo z kostní dřeně – v celkové anestezii se vpichy do kyčelních kostí nabere kostní dřen ve velkém množství. ● Druhou možností je odběr periferní kmenové buňky. Dárci se podá lék, který vyplaví z kostní dřeně buňky do krve, a tak se dřeň nabírá z krve. ●„Nová, mladší metoda pomocí separace buněk z krve není rozšířená v povědomí veřejnosti. Doufáme, že odpadne faktor strachu. Mezi mladými, na které cílíme nejvíce, je hojně rozšířen strach z jehly v kosti a následné bolesti,“ říká primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Pavel Jindra.