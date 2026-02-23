Pavel jmenuje Červeného ministrem životního prostředí, vláda bude kompletní

Josef Kopecký
  6:00
Prezident Petr Pavel jmenuje kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného ministrem životního prostředí. Vláda Andreje Babiše, která vznikla po říjnových volbách do Sněmovny ze zástupců ANO, SPD a Motoristů sobě, tak bude kompletní.
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...

Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání s prezidentem Petrem Pavlem (19. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...
8 fotografií

Po jmenování uvede Babiš Červeného do funkce. Dosud byl vedením ministerstva životního prostředí pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Prvního kandidáta Motoristů sobě, poslance Filipa Turka, prezident Pavel odmítl jmenovat kvůli některým jeho postojům a výrokům. Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé se omluvil, u jiných popřel, že by je psal on sám.

Macinka esemeskami tlačil na Pavla kvůli odmítnutí Turka

Kvůli rozhodnutí prezidenta Turka nejmenovat se Motoristé sobě dostali s hlavou státu do sporu. Koncem ledna Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho Macinka kvůli tomu vydíral. Textové zprávy od Macinky zároveň zveřejnil.

Macinka je prezidentovi doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.

Opozice kvůli tomu vyvolala neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě a spolek Milion chvilek pro demokracii svolal shromáždění na podporu prezidenta Pavla, které se konalo v centru Prahy a později i v dalších městech.

Na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze se podle předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře sešlo 80 až 90 tisíc lidí. Výzvu „Stojíme za prezidentem“ podepsalo už přes 780 tisíc lidí.

Ministerstvo bude podle nového ministra v rukou „svaté trojice“

Turek se následně stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, jeho působení spadá pod ministerstvo životního prostředí.

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený. Pavel ho jmenuje ministrem

Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, bude na ministerstvu spolu s Turkem a vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem fungovat jako malá „svatá trojice“.

„A tato trojice bude s celým ministerstvem pracovat,“ řekl minulý týden na Hradě po jednání s prezidentem Červený.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

23. února 2026  6:20

Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...

23. února 2026

22. února 2026

