Poslanec za Motoristy Igor Červený se v pondělí stane novým ministrem životního prostředí. „Já ani Filip Turek si nemyslíme, že by lidé neměli vliv na klimatickou změnu. Je však otázka, jak velký je to podíl,“ uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání s prezidentem Petrem Pavlem (19. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Červeného v pondělí ráno jmenuje ministrem prezident Petr Pavel. Po dvou měsících tak bude vláda kompletní. Nominován byl předtím poslanec Filip Turek, kterého však prezident odmítl kvůli jeho četným kauzám.

Podle místopředsedy vlády Karla Havlíčka (ANO) nebylo potřeba žádné přesvědčování, aby Motoristé představovali nové jméno na pozici ministra. A to i přesto, že jejich předseda Petr Macinka ještě před několika dny odmítal, že by uvažovali nad někým jiným než Turkem.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

„Nebylo to o přesvědčování, vyplynulo to z té situace, kdy pan prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Jsme rádi, že to Motoristé vyřešili tímto způsobem, předpokládám že pan prezident v pondělí pana Červeného jmenuje,“ řekl Havlíček.

Filip Turek, zmocněnec vlády pro Green Deal, v minulosti odmítl vědecký konsenzus, že za klimatickou změnu může především působení lidí. Ani Červený nedal jednoznačnou odpověď. „Já ani Filip Turek si nemyslíme, že by lidé neměli vliv na klimatickou změnu. Je však otázka, jak velký je to podíl. Česká republika a Evropa se na zvýšení emisí podílí pouze malou částí,“ uvedl v pořadu.

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený. Pavel ho jmenuje ministrem

„Motoristé sobě nikdy neříkali že by za klimatickou změnu nemohli emise vytvářené člověkem. Zásadně jsme ale odmítali téma klimatické krize, která je nesmyslná. Nebudeme děsit lidi, aby vypínali motory,“ doplnil Igor Červený.

Jeho výrok však kritizoval zástupce opozice, předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Myslel jsem, že jsme se zbavili hajlujícího kandidáta na ministra a místo toho jsme získali dalšího, který popírá vědecká fakta a říká, že za zvýšení emisí nemůže především člověk. Takže ostuda to přeci jen bude,“ uvedl.

Aby Červený vycházel z řádných analýz, apeloval na kandidáta i prezident Pavel. Po jejich schůzce uvedl, že je lepší nominant než Turek, v tom smyslu, že se s ním nepojí tolik kontroverzí, o kterých by sám Pavel věděl.

Mezi prioritami je Nová zelená úsporám

Mezi nejbližší cíle nového ministra životního prostředí bude patřit pokračování programu Nová zelená úsporám, na který by mohlo jít letos okolo 4 miliard korun z rozpočtu, možná i víc. Podle vicepremiéra Havlíčka vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel.

Plány silničářů na fotovoltaiku hatí možný konec zelených dotací od státu

O nových pravidlech čerpání dotací bude v pondělí hovořit Červený s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice podcenila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován.

Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardách korun. Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun, které by se dali financovat z příjmů z prodeje emisních povolenek.

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

