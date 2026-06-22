Červený nepřiznal dům za 11 milionů. Pochybení uznal a zaplatil pokutu

Redakce iDNES.cz v dubnu napsala, že Červený neuvedl ve vstupním oznámení majetku mimo jiné spoluvlastnictví domu, který později převedl na manželku.
Hrozila mu proto pokuta až 50 tisíc korun v případě prokázaní zjevné nepřesnosti, neúplnosti nebo nepravdivosti údajů v oznámení o majetku. Ministerstvo spravedlnosti v květnu postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání Červeného.
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„V daném případě došlo z mé strany k nesprávnému výkladu jedné procesní skutečnosti. Chybně jsem vycházel z předpokladu, že rozhodným obdobím je datum nabytí funkce, nikoliv datum podání oznámení. Jakmile jsem byl na tuto skutečnost upozorněn, vše jsem bezodkladně napravil,“ uvedl Červený. Dodal, že také před termínem podal řádné průběžné oznámení za rok 2025.
Podle ministerstva spravedlnosti se veškerý oznamovaný majetek, činnosti a závazky musejí vztahovat ke dni předcházejícímu tomu, než veřejný funkcionář vstoupil do funkce, tedy byl jmenován nebo zvolen.
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Poslancem se stal Červený loni 4. října. Redakce iDNES.cz napsala, že zhruba měsíc po zvolení do Sněmovny uzavřel s manželkou dohodu o vypořádání společného jmění.
Podle ní se stala Červená výlučným vlastníkem domu se zahradou ve středočeských Bobnicích za 11,4 milionu korun, dále dvou účtů v bankách a auta. Nově zvolenému poslanci zůstaly účty u několika bank, podíl ve firmě, která natáčela podcasty, a hypotéka 2,6 milionu korun.
K domu získal bezúplatné doživotní užívací právo. Podíl ve firmě pak Červený prodal kvůli možnému střetu zájmů před únorovým jmenováním ministrem, podle iDNES.cz ale ani tuto skutečnost neuvedl v novém oznámení.