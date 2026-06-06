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Předražená rekonstrukce kanceláře? Teče střechou, stěny plesniví, oponuje Červený

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  13:55
Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl, že by oprava jeho kanceláře měla stát miliony korun. „Moje kancelář bude za 250 tisíc,“ uvedl v debatě Za pět dvanáct na TV Nova s tím, že milionové částky se týkají celkové rekonstrukce včetně prostor v havarijním stavu. K investicím došlo poté, co původní ministerskou kancelář obsadil zmocněnec pro Green Deal Filip Turek.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k představení podmínek Nová zelená úsporám (28. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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„V životě bych si nedovolil mít kancelář za tři miliony,“ uvedl Červený s tím, že jde o rozsáhlejší rekonstrukci. „Protéká nám střecha, máme plesnivé místnosti. Opravujeme zázemí pro řidiče, na které nikdo patnáct let nesáhl. Moje kancelář bude v rozmezí 250 tisíc korun,“ vysvětlil.

Červený reagoval na informace o zakázce týkající se stavebních úprav v budově ministerstva. Podle serveru čeká ministrovu třicetimetrovou kancelář výměna dveří a podlahové krytiny, úprava elektroinstalace, tapetování, nátěr radiátorů, malování i následný úklid.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k představení podmínek Nová zelená úsporám (28. května 2026)
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Úpravy ministerské kanceláře prováděl v minulém volebním období také bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V jeho kanceláři ale nyní sídlí zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Jeho práci si Červený v debatě pochvaloval.

„Na ministerstvu je velmi aktivní a pracuje na akceleračních zónách a ETS2. Jsem rád, že mám Filipa Turka v týmu,“ dodal.

Červený zároveň odmítl spekulace o možné vládní rošádě, při níž by se vyměnil vždy jeden ministr za každou vládní stranu. Média v minulém týdnu spekulovala, že za Motoristy by mohl skončit ministr kultury Oto Klempíř.

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„Moc dobře víte, že to říkáme všichni Motoristé. My za Otou stojíme,“ reagoval Červený. Klempíř v současnosti čelí kritice kvůli návrhu mediálního zákona, který ruší koncesionářské poplatky.

„Nakonec jsme se v rámci koalice domluvili, že stávající zákon ponecháme a doplníme pouze to, co bylo ve vládním prohlášení,“ dodal Červený s tím, že koalice původně měla ambicióznější plány, ze kterých nakonec ustoupila.

Podle pirátského poslance Ivana Bartoše šlo ale o promyšlený krok premiéra Andreje Babiše.

„Andrej Babiš nechal pana Klempíře vypracovat tu novelu. Všichni říkali, jak to bude skvělé, a pak se ukázalo, že to má chyby,“ řekl. Bartoš zároveň kritizoval návrh s tím, že ho podle něj ministr Klempíř vytvářel s pomocí umělé inteligence.

Za podobu návrhu následně kritizoval Klempíře i premiér Babiš. „Pak mu dal babišovský políček a pojede se podle Nacherova návrhu,“ doplnil Bartoš s tím, že neví, zda stále platí, že by za SPD mohl být vyměněn ministr obrany Jaromír Zůna.

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„Andreji Babišovi vyhovuje, když může vzít ministra pod krkem. Mohl by to být Klempíř. Ve vlastních řadách to vidím na ministryni Mrázovou. Ale to je na Andreji Babišovi, jak se ke změnám ve vládě postaví,“ dodal.

Bartoš: Fosilní energie někomu vyhovuje

Oba politici se neshodli v pohledu na obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo životního prostředí i zmocněnec Turek totiž dlouhodobě kritizují větší zapojení větrné energetiky.

Bartoš kritizoval Filipa Turka za jeho antikampaň. „Česká republika ve výstavbě větrných elektráren zaostává. Moderní elektrárny jsou méně hlučné a nedělal bych z toho strašáka,“ řekl.

Ministerstvo životního prostředí nedávno představilo podobu akceleračních zón, ve kterých by bylo možné rychleji stavět větrné elektrárny. Řadu lokalit ale resort nakonec vyřadil a původní plány zredukoval přibližně na pětinu. „Naštěstí se mění, a mění se výrazně,“ komentoval zmenšování akceleračních zón Červený.

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„Dali jsme každému možnost se vyjádřit. Většinu připomínek jsme vypořádali,“ uvedl Červený s tím, že současná vláda lépe komunikuje problematiku větrných elektráren. „Akcelerační zóny jsou vymezená území. To znamená, že tam elektrárna může, ale nemusí stát. Lidé by se neměli bát,“ vysvětlil.

„Osekali jsme to na nezbytné minimum. Odpovídá to 470 kilometrům čtverečním,“ doplnil Červený. Pokud by totiž Česko nepředstavilo dostatek lokalit vhodných pro akcelerační zóny, mohlo by přijít až o devět miliard korun z evropských fondů.

„Myslím si, že se do toho stále promítá fakt, že standardní energetický mix založený na fosilních zdrojích řadě lidí v Česku vyhovuje,“ řekl Bartoš s tím, že Česko ve srovnání s jinými zeměmi EU využívá minimum obnovitelných zdrojů.

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„Za námi žádné uhelné lobby není,“ odmítl Bartošovo tvrzení Červený.

„Pan Macinka je od pana Klause, za Institutem Václava Klause stojí pan Tykač a významně pomáhal Motoristům v kampani,“ reagoval Bartoš.

To ale Červený opět odmítl. „To je naprostá lež, podívejte se na náš účet. Pan Tykač nám nedal ani korunu.“

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