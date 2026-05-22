Děti možná brzy přestanou chodit do školy, zaznělo v iDNES Lounge

Děti možná za pár let nebudou chodit do školy tak, jak ji známe dnes. V debatě iDNES Lounge zaznělo, že umělá inteligence může změnit nejen pracovní trh, ale i samotný důvod, proč děti sedí každý den ve třídách.
Hosté pořadu
Ladislav Mrklas
CEVRO Univerzita
Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V akademické sféře působí přes 25 let. Spoluzakládal CEVRO Univerzitu, kde působí jako odborný asistent a od roku 2025 znovu i jako prorektor pro studium. Komentuje (nejen) českou politiku pro domácí i zahraniční média.
Jan Vöröš Mušuta
EDUin
Jan Vöröš Mušuta je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity, šest let byl ředitelem odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství na MŠMT.
Vojtěch Komenda
AI Excellence
Studoval na MFF UK a MÚVS ČVUT. Osmnáct let působil v IT jako business analytik a product owner. Poslední 3,5 roku se věnuje AI Excellence Specializuje se na využití AI ve firmách. Sleduje dopady AI na pracovní trh a vzdělávání.
„To, co dřív trvalo dvacet let, se dnes změní za pět nebo tři roky. Kompetence, pro které lidi vzděláváme, se mění už během studia,“ říká ředitel AI Excellence Vojtěch Komenda. Podle něj se školy stále snaží připravovat studenty na stabilní profesní svět, který už ale neexistuje.
Komenda tvrdí, že právě proto začíná být důležitější praxe než dlouhé roky teorie. A že školy na změnu reagují příliš pomalu. „K nám do firmy přicházejí studenti, kteří po roce práce říkají: škola už mi pro praxi nic nového nepřináší,“ popisuje.
Sázka na dril
Podle prorektora CEVRO Univerzity Ladislava Mrklase ale problém není jen v délce studia. „Největší problém českého školství je, že záleží na tom, kde a na jakou školu dítě chodí. Máme excelentní školy, průměrné školy i školy, které to nezvládají vůbec,“ říká.
Právě rozdíly mezi regiony a jednotlivými školami podle Jana Vöröše Mušuty z EDUinu rozevírají nůžky ve společnosti. „V Praze a v některých regionech fungují prakticky odlišné vzdělávací systémy,“ upozorňuje.
Hosté se shodli, že české školství bohužel stále příliš sází na dril a měřitelné výsledky místo sociálních dovedností. Podle Vöröše Mušuty školy učí hlavně to, co se dobře testuje. „Umíme zkontrolovat, jestli někdo něco správně vypočítal. Jenže právě to bude do budoucna potřeba nejméně,“ říká.
Silná kritika zazněla také na adresu jednotných přijímacích zkoušek. Podle EDUinu deformují výuku hlavně v devátých třídách. „Je mi líto učitelů matematiky a češtiny. Chtějí učit svůj předmět, ale jsou pod obrovským tlakem připravovat děti hlavně na testy,“ popisuje Mušuta.
Gymnázium jako správná cesta?
Komenda zároveň zpochybnil tradiční představu, že jedinou správnou cestou je gymnázium a vysoká škola. „Před třemi lety bych bojoval za gympl. Dnes už si tím nejsem jistý,“ říká. Ve své firmě prý často dává přednost absolventům průmyslových škol. „Jsou praktičtější, umí řešit problémy a chtějí rychle do praxe.“
Podle něj navíc může být za deset let cennější schopnost pracovat s technologiemi než akademický titul. „Možná si nejvíc vydělá instalatér, který umí používat AI,“ dodává.
Nejsilnější část debaty přišla ve chvíli, kdy se otevřelo téma domácího vzdělávání a budoucnosti samotné školy. Jan Vöröš Mušuta naznačil, že umělá inteligence může zásadně proměnit samotnou legitimitu školy.
„AI se dokáže přizpůsobit tempu konkrétního dítěte. Jakmile někdo nabídne kvalitní vzdělávání mimo školu, stát bude muset vysvětlit, proč mají děti sedět každý den ve třídě,“ říká.
Už neplatí to, co platilo 150 let
Komenda přitom tvrdí, že podobná změna už začíná. „Znám lidi, kteří dospěli k závěru, že škola dětem nepřidá hodnotu a víc získají domácím vzděláváním,“ popisuje s tím, že klasická školní výuka musí projít zásadní proměnou.
Podle něj se dnes láme i tradiční představa úspěchu. „Sto padesát let platilo: studuj, buď vzdělaný a budeš se mít lépe. V době AI si už nejsem jistý, že to pořád platí,“ říká.
Přesto hosté nevolali po zániku škol. Naopak tvrdí, že pokud mají přežít, budou muset nabídnout něco, co technologie neumí — mezilidské vztahy, spolupráci a schopnost fungovat ve společnosti. Shodli se, že školy budou ještě důležitější jako místo socializace a rozvoje mezilidských vztahů.
„Budoucnost bude patřit lidem, kteří se umějí domluvit s ostatními, spolupracovat a učit se celý život,“ říká Mrklas.
A právě celoživotní vzdělávání se podle něj stane novým standardem. „Člověk možná během života několikrát změní profesi. Školy proto nemohou fungovat jen jako továrna na diplomy,“ dodává.