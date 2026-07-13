Bezpečný přístup ke státním službám
Digitalizace státní správy přináší nové možnosti, jak komunikovat s úřady rychle a pohodlně. Identita občana představuje jednotný a bezpečný způsob přihlašování ke státním portálům i dalším digitálním službám.
Funguje jako jednotný přístupový klíč, díky kterému se uživatelé dostanou ke službám jako Portál občana, Datová schránka, ePortál ČSSZ, eRecept a další, bez nutnosti opakovaného zadávání údajů. Stačí si zvolit preferovaný způsob přihlášení.
Uživatelé se mohou přihlásit například přes Mobilní klíč eGovernmentu, který si propojí s Identitou občana. Další možností přihlášení je NIA ID, u které stačí na stránce zadat uživatelské jméno a heslo a následně potvrdit přihlášení jednorázovým SMS kódem. Dále se lze přihlásit přes eObčanku. Uživatel připojí ke svému počítači čtečku karet, vloží eObčanku s čipem, zvolí možnost „eObčanka“ při přihlášení do Identity občana a následně zadá svůj PIN, čímž potvrdí svou totožnost.
Jedno přihlášení, mnoho možností
Hlavním benefitem Identity občana je jednoduchost. Jeden ověřený účet umožňuje přístup k široké škále služeb, čímž odpadá nutnost pamatovat si více přihlašovacích údajů. Uživatelé tak mohou rychleji vyřizovat agendy.
Bezpečnost bez kompromisů
Identita občana využívá ověřené metody přihlášení splňující přísné bezpečnostní standardy. Uživatel má vždy plnou kontrolu nad svými údaji i nad tím, ke kterým službám se přihlašuje.
Kontaktní centrum veřejné správy přináší nonstop AI asistenci
Díky Identitě občana nejsou uživatelé omezeni úředními hodinami. Ke službám se dostanou kdykoliv, odkudkoliv s připojením k internetu. Vyřízení žádostí, kontrola údajů nebo komunikace s úřady tak zabere jen chvilku. Pro ještě větší komfort uživatelů vzniklo Kontaktní centrum veřejné správy, které pomáhá s technickými dotazy i orientací v digitálních službách. V kombinaci s nepřetržitou AI asistencí zajišťuje rychlé a efektivní řešení požadavků kdykoliv během dne.
Digitální budoucnost na dosah
Identita občana je klíčovým nástrojem moderního eGovernmentu. Propojuje služby, zjednodušuje komunikaci se státem a šetří čas i peníze. Přináší větší pohodlí, bezpečnost i kontrolu nad osobními údaji.
Digitální a informační agentura
Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Identity občana, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.
Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231.
Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou