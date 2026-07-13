Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel

Ve spolupráci   4:00

Identita občana dává přihlašování ke službám státu řád: jedním bezpečným ověřením se dostanete všude, kde potřebujete se státem něco vyřídit online. | foto: Digitální a informační agentura

Datová schránka, ePortál ČSSZ, mojedaně, Portál občana... Dřív co služba, to jiné přihlašovací údaje a jejich neustálé dohledávání. To je ale minulost. Identita občana dává přihlašování ke službám státu řád: jedním bezpečným ověřením se dostanete všude, kde potřebujete se státem něco vyřídit online.

Bezpečný přístup ke státním službám

Digitalizace státní správy přináší nové možnosti, jak komunikovat s úřady rychle a pohodlně. Identita občana představuje jednotný a bezpečný způsob přihlašování ke státním portálům i dalším digitálním službám.

Funguje jako jednotný přístupový klíč, díky kterému se uživatelé dostanou ke službám jako Portál občana, Datová schránka, ePortál ČSSZ, eRecept a další, bez nutnosti opakovaného zadávání údajů. Stačí si zvolit preferovaný způsob přihlášení.

Uživatelé se mohou přihlásit například přes Mobilní klíč eGovernmentu, který si propojí s Identitou občana. Další možností přihlášení je NIA ID, u které stačí na stránce zadat uživatelské jméno a heslo a následně potvrdit přihlášení jednorázovým SMS kódem. Dále se lze přihlásit přes eObčanku. Uživatel připojí ke svému počítači čtečku karet, vloží eObčanku s čipem, zvolí možnost „eObčanka“ při přihlášení do Identity občana a následně zadá svůj PIN, čímž potvrdí svou totožnost.

Jedno přihlášení, mnoho možností

Hlavním benefitem Identity občana je jednoduchost. Jeden ověřený účet umožňuje přístup k široké škále služeb, čímž odpadá nutnost pamatovat si více přihlašovacích údajů. Uživatelé tak mohou rychleji vyřizovat agendy.

Bezpečnost bez kompromisů

Identita občana využívá ověřené metody přihlášení splňující přísné bezpečnostní standardy. Uživatel má vždy plnou kontrolu nad svými údaji i nad tím, ke kterým službám se přihlašuje.

Kontaktní centrum veřejné správy přináší nonstop AI asistenci

Díky Identitě občana nejsou uživatelé omezeni úředními hodinami. Ke službám se dostanou kdykoliv, odkudkoliv s připojením k internetu. Vyřízení žádostí, kontrola údajů nebo komunikace s úřady tak zabere jen chvilku. Pro ještě větší komfort uživatelů vzniklo Kontaktní centrum veřejné správy, které pomáhá s technickými dotazy i orientací v digitálních službách. V kombinaci s nepřetržitou AI asistencí zajišťuje rychlé a efektivní řešení požadavků kdykoliv během dne.

Digitální budoucnost na dosah

Identita občana je klíčovým nástrojem moderního eGovernmentu. Propojuje služby, zjednodušuje komunikaci se státem a šetří čas i peníze. Přináší větší pohodlí, bezpečnost i kontrolu nad osobními údaji.

Digitální a informační agentura

Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Identity občana, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.

Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231.

Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel

Ve spolupráci
Identita občana dává přihlašování ke službám státu řád: jedním bezpečným...

Datová schránka, ePortál ČSSZ, mojedaně, Portál občana... Dřív co služba, to jiné přihlašovací údaje a jejich neustálé dohledávání. To je ale minulost. Identita občana dává přihlašování ke službám...

13. července 2026

iDNES Premium jen za 19 Kč na 3 měsíce. Odemkněte si celé léto za cenu balené vody

Ilustrační obrázek

Horké letní dny si žádají důsledný pitný režim, ale zapomínat by se nemělo ani na kvalitní informace. iDNES.cz proto přichází s mimořádnou letní nabídkou. Za jednorázový poplatek pouhých 19 korun...

13. července 2026

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

13. července 2026

Nové metody operací páteře jsou šetrnější. Přibývá zákroků plotének i zúžení kanálu

Premium
ilustrační snímek

Zákroků, kterými lékaři řeší degenerativní onemocnění páteře, je v Česku stále více. Jde zejména o vyhřezlé ploténky nebo zúžení páteřního kanálu. Roční počet operací se podle údajů České...

13. července 2026

OBRAZEM: Ve Venezuele vznikl hřbitov pro oběti zemětřesení, jež nelze identifikovat

V lokalitě La Esperanza otevřely hřbitov pro oběti zemětřesení ve Venezuele....

Počet obětí dvou zemětřesení, která zasáhla především sever Venezuely, se v neděli zvedl ze sobotních 4333 na 4490. Kvůli extrémnímu množství mrtvých otevřely úřady nový hřbitov pro stovky těl,...

11. července 2026  13:06,  aktualizováno  12. 7. 22:36

Obrovský požár zachvátil bar v Bangkoku. Nejméně 27 lidí přišlo o život

Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)

Rozsáhlý požár vypukl v neděli v baru thajské metropole Bangkok. Nejméně 27 lidí přišlo o život, než se hasičům podařilo oheň dostat pod kontrolu. Řada dalších se stále pohřešuje. Příčina neštěstí je...

12. července 2026  21:44,  aktualizováno  22:13

Zemřel bývalý emír Kataru. „Moderní architekt země“ ji vedl v době expanze

Bývalý katarský emír Hamad bin Chalífa Sání. (14. ledna 2008)

Ve věku 74 let zemřel bývalý emír Kataru Hamad bin Chalífa Sání. Zemi vedl v letech 1995 až 2013. S odvoláním na vládu v Dauhá to uvedla stanice BBC News, podle níž byl bin Chalífa Sání jednou z...

12. července 2026  21:27

Írán oznámil, že čelí novým útokům, zásahy mezitím oznámil Kuvajt

Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...

Íránská státní média informují, že "nepřítel" dnes odpoledne zasáhl nejméně deseti projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Uvedla to agentura AFP.

12. července 2026  19:26,  aktualizováno 

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

12. července 2026  14:02,  aktualizováno  20:25

Hasiči zasahovali u dalšího požáru na Zlínsku. Hořela hala s chemickými látkami

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)

Hasiči na Zlínsku se v neděli museli vypořádat s dalším požárem, tentokrát vzplála hala na výrobu chemických látek v Kaňovicích. Na místě zasahovalo devět jednotek, kterým se včas podařilo zastavit...

12. července 2026  19:35

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Muži v ní bydlet nesmějí. Syrská vesnice se stala útočištěm pro utlačované ženy

Zdravotnice Zeinab ošetřuje pacienty ve vesnici Džinvár na severovýchodě Sýrie,...

Na severovýchodě Sýrie vznikla výjimečná vesnice, kde smějí žít pouze ženy. Útočiště v ní našly ty, které utíkaly před válkou, domácím násilím nebo společenským útlakem. Samy si postavily domy,...

12. července 2026  19:27

Česko čeká další nadměrně teplý týden. Tropy budou provázet i bouřky

Příští týden čeká Česko opět nadprůměrně teplé počasí. (12. července 2026)

Většinu českého území čeká od pondělka opět nadměrně teplý týden. Nejvýše se teploty dostanou zejména v oblasti jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů....

12. července 2026  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.