Nové logo Česka skrývá zajímavý detail mezi ocasy lva. Autor věřil, že vyhraje

Zatímco nyní platí, že prakticky každé ministerstvo a další státní instituce mají vlastní logo, od dubna 2026 by se měla identita orgánů české správy postupně sjednocovat.

Podle porotců i autorů soutěže navíc panovala až neobyčejná shoda na tom, jaké logo má být vítězné. „Hlasování nakonec bylo jednomyslné, návrh dostal 163 z možných 170 bodů. Jednomyslné bylo hlasování i na dnešním jednání vlády,“ upřesnil zvláštní zmocněnec pro implementaci jednotné zahraniční prezentace ČR v zahraničí Marek Pyszko.

Porotce soutěže Filip Blažek pak upozornil na jistou raritu při výběru loga. „Soutěž probíhala anonymně, takže jsme trochu riskovali, že vybereme návrh, za kterým bude stát někdo nezkušený a ta samotná implementace loga nepůjde tak hladce,“ uvažoval. O to spokojenější se svým výběrem porota byla, když zjistila, že za vítězným návrhem stojí Jakub Spurný ze Studia Najbrt.

Ministerstvo zahraničních věcí @mzvcr 🎥 Jak má vypadat moderní stát? Tak, aby ho bylo možné poznat – a věřit mu.



Jednotný vizuální styl dává veřejným institucím jednu jasnou a důvěryhodnou tvář.



Podívejte se, proč je jednotná prezentace státu důležitá. ⬇️ https://t.co/q3kJKrH0HS oblíbit odpovědět

Na vítězném logu bílého lva v červeném pozadí lze vidět i jeden zajímavý detail mezi jeho dvěma ocasy. „Pozorné oko si všimne buďto srdce, nebo obráceného lipového listu. Záleží na každém,“ upozornil Blažek. Sám Spurný vysvětlil, že na začátku ve studiu pracovali hlavně s otázkou, jak moc má být výsledný lev detailní, aby nepůsobil groteskně. Ostatní pravidla byla poměrně jasně daná. Měl to být celý lev na červené ploše.

„Nechtěli jsme ale lva umisťovat do štítu, protože nám přišlo, že bychom zašli příliš do klasické heraldiky. Měli jsme udělat logo, ne nový státní znak,“ vysvětloval Spurný. „Od začátku jsme chtěli udělat takové logo, které bude hlavně moderní,“ dodal.

Nové logo má být používáno hned třicítkou státních institucí. Vláda a všechna ministerstva dostanou logo, které má navíc modrou linku. Všechna ostatní budou červenobílá. Taková budou loga například Národní sportovní agentury či Správy státních hmotných rezerv. „Návrh, který jsme vytvořili je jedna věc, ale teď se ještě musí podařit implementace, což není pravidlem. Dělá se položka po položce od vizitek po hlavičkový papír. Je důležité, aby se to zkrátka dobře používalo,“ uvědomuje si Spurný.

Sjednocení stylu podle zmocněnce Pyszka navíc státu ušetří peníze. Celý projekt stál zhruba tři miliony korun. Pokud by si instituce vybíraly každých 15 až 20 let nová loga, vyšlo by to podle Pyszka na dalších zhruba 60 milionů. Sám autor loga Spurný by ale podle svých slov viděl rád své logo u českého státu ještě déle. „Já doufám, že to stačí jenom jednou,“ říkal s úsměvem.