Souhlasíte s vyřazením některých testových otázek? Například ohledně správného chování na čerpacích stanicích nebo platnosti řidičského průkazu, které ruší ministerstvo?
Určitě ano, je potřeba, aby otázky odpovídaly dnešní době i aktuální legislativě, kde je novel celá řada. V tomto ohledu by měly odpovídat také digitalizaci a elektronickým žádostem, které určitá pravidla, například ohledně povinnosti držení fyzických řidičských průkazů, mění. Otázky mají reflektovat vývoj techniky a provozu. Aby například nebylo zavádějící, proč je možné provádět opravy motorů v autoservisu, který je součástí benzinové pumpy.
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Co byste osobně z testů vyřadil?
Konkrétní otázku si teď nevybavím. Ale obecně by to měly být věci, které jsou příliš formální, a kde se ptáme třeba na doslovný výklad zákona. Prioritně potřebujeme vědět, že se účastník umí chovat v provozu a ne klást důraz na znalost pojmů. I tomu by se měly otázky přizpůsobit.
Spoustu věcí si člověk dnes může vyhledat na internetu, napadá mě třeba otázka k označení délky přesahujícího nákladu...
Některé otázky potřebujeme zachovat, abychom dostali do povědomí právě třeba to, že pokud náklad přesahuje, je potřeba nějaké označení. Je pravda, že přesnou znalost na centimetry vědět nepotřebujeme a modifikaci si v tomto směru umím představit. Ale v nějaké podobě je dobré i tyto otázky ponechat. Pokud nám z testů kompletně zmizí, pak si řidiči ani neuvědomí, že jednají protiprávně.
Co naopak v testech chybí a stálo by za zařazení?
Potřebujeme pokračovat v trendu vnímání rizik, jak už předesílalo i ministerstvo dopravy a jím provedená studie. Uvítal bych, kdybychom měli zkoušku, která je dovednostní a kde uchazeči vědí, jak reagovat na konkrétní situace. Ne jen výběr z možností A, B, C.
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Kde z vaší zkušenosti žáci nejvíce chybují?
Jednou z typických otázek, na níž špatně odpovídají, je kombinace signalizačního zařízení a značky. Vzniklo z toho pravidlo, kdy si lidé myslí, že když svítí semafor a pod ním je označení hlavní pozemní komunikace, tak tam vede i zelená.
Ministerstvo chce v testech akcentovat správné chování na železničních přejezdech, kde nezřídka dochází k problematickým situacím. Je to ale opravdu o neznalosti nebo spíše o riskování?
Mnohdy to není o riskování a o tom, že by řidič viděl vlak a myslel si, že to stihne. Právě na toto však nestačí pouze statická otázka, v níž se ptáme jen na znalost pravidel, je potřeba si to dát do pohybu a kontextu provozu. Velmi často nehoda nastane, když je za přejezdem frekventovaná křižovatka či silnice. Řidič se v takovém případě soustředí na její provoz a přestane vnímat průjezd přes železniční přejezd, zejména pokud je bez závor. A dostane se tam, kam by neměl.
Co v takové situaci dělat?
Určitě prorazit závoru, protože je konstruovaná tak, aby přejela po kapotě vozidla, v opačném případě se rozlomí. Jedná se však o stresovou situaci. Člověk začne zmatkovat, protože to nemá natrénováno a má před sebou přímou překážku v podobě závory, zatímco vlak je zdánlivě daleko.
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Dá se s takovými stresovými situacemi pracovat už v autoškole?
Procházením jednotlivých scén si umíme jejich průběh navodit. Ale je otázkou, nakolik je to věrohodné. Stejně si člověk uvědomuje, že je na trenažéru. Nicméně právě kvůli tomu si slibujeme ono zavedení vnímání rizik, kde si to uchazeči vyzkouší. Ať už se jedná o případ, kdy do silnice vběhne dítě nebo vjede cyklista, díky zkoušce nanečisto si žáci zafixují, jak si počínat. Máme i poznatky o tom, že když žáci takovou situaci zažijí ve virtuálním světě, vzpomenou si na to pak i v reálu.
Souhlasil byste i se zavedením opětovného teoretického testování dlouholetých řidičů?
Vnímám, že je nehod v Česku spoustu, asi 98 tisíc ročně a smrtelných kolem 450. Provoz na silnicích roste a člověk musí splnit jen jednu zkoušku a následně už nic. Dneska máme navíc platnou asi 63. novelu od roku 2000 a to opomíjím, že se měnilo také dopravní značení a podobně. Nějaká forma vzdělání, která by proběhla minimálně při výměně řidičského oprávnění, by byla vhodná.