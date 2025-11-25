Brigádní generál Hyťha přišel po incidentu v baru o bezpečnostní prověrku

Václav Janouš
  9:35
Jeden z nejvýše postavených generálů české armády, nejbližší spolupracovník náčelníka generálního štábu a šéf zpravodajského zabezpečení vojska Roman Hyťha přišel o bezpečnostní prověrku. Armáda, která situaci nechce komentovat, v úterý redakci iDNES.cz potvrdila, že byl převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Hyťha podle informací iDNES.cz o prověrku přišel kvůli zářijovému incidentu, kdy jej v jednom z brněnských barů napadl nožem jiný voják.

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8. května 2023, Pražský hrad, Praha. Do hodnosti brigádního generála povýšil Romana Hyťhu (vlevo). | foto: CTK / Deml OndrejČTK

„Pan generál je v personální dispozici ředitele Odboru pro válečné veterány a válečné hroby a dále se nebudeme vyjadřovat k interním personálním záležitostem,“ řekl iDNES.cz podplukovník Lukáš Štěrba z generálního štábu armády.

Hyťha byl z pozice ředitele sekce zpravodajského zabezpečení převelen pod jiný útvar v pondělí pozdě odpoledne. Znamená to, že pod novým útvarem se již nebude dostávat do styku s utajovanými informacemi.

Generál odpovědný za drony byl vážně zraněn nožem. Skončil na operaci

Redakce iDNES.cz oslovila armádu už v pondělí, kdy generál o bezpečnostní prověrku přišel. Vojsko ale nechtělo aktuální vývoj kolem generála – zkušeného veterána afghánských misí – komentovat s tím, že armáda se nebude vyjadřovat k otázkám personální povahy.

„Proces vydání, pozastavení nebo odebrání bezpečnostní prověrky je plně v kompetenci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který postupuje podle zákona o ochraně utajovaných informací. Armáda České republiky do tohoto procesu nezasahuje a nerozhoduje o něm, proto se k jeho průběhu ani výsledku nebudeme vyjadřovat. Naší povinností je respektovat zákonný rámec a kompetence NBÚ,“ dodal Štěrba.

Národní bezpečnostní úřad, který o odebrání prověrky rozhodl, se k situaci také nevyjádřil. „Komentovat detaily bezpečnostního řízení jakékoli osoby nám neumožňuje zákon,“ řekl v pondělí mluvčí úřadu Milan Radosta.

Incident v brněnském baru se odehrál v pátek 26. září v ranních hodinách. Hyťha tam byl na soukromé oslavě, podle zdrojů iDNES.cz se mělo jednat o narozeniny jednoho z pedagogů Univerzity obrany. Hyťhu zranil voják z jiného útvaru. Ten je podezřelý a vyšetřovaný ze čtyř trestných činů – výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. Incident vyšetřuje vojenská policie.

Voják, který napadl nožem generála Hyťhu, je podezřelý ze čtyř trestných činů

Hyťha se k němu vyjádřil pouze na počátku. „Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál.

Hyťha má blízko k náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, oba působili v elitní prostějovské 601. skupině speciálních sil, Hyťha pak byl na šesti misích v Afghánistánu. Poté, co se náčelníkem generálního štábu stal v červenci 2022 právě Řehka, přešel i s ním do vedení armády.

K situaci okolo vysoce postaveného generála se nyní nechce vyjadřovat ani ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Její mluvčí David Šíma redakci iDNES.cz odkázal na vyjádření armády.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa,“...

25. listopadu 2025  8:35,  aktualizováno  9:57

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...

25. listopadu 2025  6:44,  aktualizováno  9:56

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  9:50

V domě na Náchodsku se propadl strop. Obyvatelé stihli odejít, zpátky ale nesmějí

V domě v Jaroměři se propadl strop. (24. listopadu 2025)

V domě v Jaroměři na Náchodsku se v pondělí propadl strop. Vypadly z něj dva trámy. Ve stavení zasahovali hasiči, dva obyvatelé z horního patra včas sami dům opustili. Statik už dům prohlédl a určil,...

25. listopadu 2025  9:36

Američané jednají v Emirátech s Ukrajinci a Rusy. Nemáme k tomu co říci, uvedl Kreml

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit...

25. listopadu 2025  9:30,  aktualizováno  9:36

Brigádní generál Hyťha přišel po incidentu v baru o bezpečnostní prověrku

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Jeden z nejvýše postavených generálů české armády, nejbližší spolupracovník náčelníka generálního štábu a šéf zpravodajského zabezpečení vojska Roman Hyťha přišel o bezpečnostní prověrku. Armáda,...

25. listopadu 2025  9:35

Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Solární energetika roste, zejména díky stávajícím solárním parkům, ale i nově vystavěným elektrárnám. Sluneční elektrárny letos zatím vyrobily takové množství energie, která by pokryla roční spotřebu...

25. listopadu 2025  9:23

Babišův tým nabízí Bémovi důležitý post na Úřadu vlády

Adiktolog a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (3. května 2023)

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Web Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného...

25. listopadu 2025  8:57

Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a...

25. listopadu 2025  8:55

Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Situace na českých silnicích opět komplikuje sníh. Nejzávažnější komplikace jsou tradičně na Vysočině, kvůli novému sněhu jsou tam kluzké silnice, provoz brzdí uvízlé kamiony a převrácená cisterna....

25. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:48

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Kreml poslal drony na Kyjev, zabil šest lidí. Ukrajina útočila na jihu Ruska

Sledujeme online
Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)

Nejméně šest lidí přišlo o život a několik dalších utrpělo zranění při ruském útoku na Kyjev a okolí, informovaly ukrajinské úřady. Ruští regionální činitelé o něco dříve informovali o třech zabitých...

25. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.