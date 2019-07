Volby by vyhrálo hnutí ANO. Jeho preference však klesají, ukázal průzkum

U voličů stále vede hnutí ANO. Při volbách do Sněmovny by podle volebního modelu Medianu získalo 28,5 procenta. Nicméně se potvrzuje jeho sestupný trend jeho preferencí, které jsou nejnižší od října 2018. U voličů ztratila také ODS, naopak posílili Piráti. Vyplývá to z červencové analýzy volebního modelu agentury Median.