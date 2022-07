KONTEXT: Studentka se domluví 48 jazyky. Vybírám si je podle barvy, říká

Poslechněte si celý rozhovor s hyperpolyglotkou Evou Marií Spekhorstovou v Kontextu:

„Lákala mě španělská hudba. Tak jsem si řekla, že se kouknu na španělštinu. Pak jsem si řekla, že když španělština, mohla bych zkusit francouzštinu. Poté se to trochu rozjelo s italštinou, do které jsem se zamilovala,“ popisuje své lingvistické začátky.

K aktivnímu používání více cizích jazyků má předpoklady odmalička – pochází totiž z česko-holandské rodiny. Schopnost domluvit se napříč Evropou se jí bude hodit nejen při budoucím studiu v německém Freiburgu, aktivně ji využije už nyní. S rodiči aktuálně cestuje karavanem napříč evropskými zeměmi.

Přesto vysvětluje, že jí nikdy nešlo o to ovládnout znalost určitého počtu jazyků, spíš ji mluva konkrétních států učarovala. Přesto si vzpomíná, že matce v minulosti slibovala, že to nebude přehánět. „Slibovala jsem jí, že skončím u osmi jazyků,“ přiznává, přičemž původní slib nedodržela o 40 řečí.

Kromě těch mrtvých jí učarovala i africká mluva, kterou si asociuje pomocí barev, jak sama přibližuje. Přesto zatím neměla příležitost africký kontinent navštívit, aby si jejich znalost ověřila přímo v praxi. „Jižní Afrika je luxusní na jazyky!“

V podcastu Kontext pak předvádí, jak se takovým jazykem mluví, navíc si připravila větu „Klimatická krize nás všechny ovlivňuje, vlny veder nejsou normální. Zachraňme planetu!“, kterou následně přeložila do španělštiny, norštiny, korejštiny a francouzštiny. A vzpomněla i na dávno zapomenuté jazyky, jež používali předchůdci dnešních lidí.

Přesto v jejím bohatém překladatelském slovníku chybí dva evropské jazyky – ruština a ukrajinština. Spekhorstová jejich absenci obhajuje tím, že se jí prostě nelíbí „jejich barva“.

Které jazyky Eva ovládá? Živé jazyky: Čeština, Němčina, Angličtina, Italština, Španělština, Francouzština, Portugalština, Holandština, Norština, Finština, Řečtina, Turečtina, Polština, Maltština, Arabština, Svahilština, Xhoština, Zuluština, Korejština, Japonština, Čínština, Indonéština, Ainština, Mongolština, Hindština, Tamilština, Perština, Hebrejština. Mrtvé jazyky: Etruština, Starořečtina, Latina, Lýdština, Proto-Indo-Iránština, Proto-Italiština, Proto-Korejština, Mínojština (Linear A), Mykénština (Linear B), Oština, Lemnosština, Frygijština, Ge’ez, Eteokrétština, Eteokypriotština, Stará rétština, Faliština, Kamunština, Staroamejština/chaldejská aramejština, Tifinagh - Amazigh.

Sama sebe díky skvělé jazykové vybavenosti považuje za občana světa. „Mám hodně ráda tento pojem,“ svěřuje se. Vysvětluje, že není možné oddělit kulturní složku země od té jazykové. Jen díky spojení obojího lze pochopit chování cizinců.

„Tím, jak umím jazyk, tak je jednodušší pochopit lidi. Jejich kulturu, proč mluví jak mluví, proč jsou Japonci pro Čechy hodně stydliví, přestože stydliví nejsou. Je to tím, že se snaží říct všechno správně,“ poodhaluje jeden z důvodů hyperglotka.

Počtem jazyků, které teprve v osmnácti letech ovládá, se řadí k hyperglotům, tedy osobám, jež mluví více než šesti jazyky. Slovníček a klasické memorování byste u ní ale našli stěží. Vsadila na jiný způsob učení, protože jinak by podle svých slov musela veškerá slovíčka a fráze denně trénovat.

Prvně se snaží pochopit gramatiku a pak si vypisuje slovíčka a věty bez překladu a snaží se je pochopit z kontextu. Ten samý systém využívá i při sledování videí. Opíše si titulky daného jazyka, vybaví si scénu a snaží se rozluštit, o co přesně ve scénce jde. „Na slovíčka se skoro nemusím dívat,“ těší ji.

Potřebuje mít naplánovaný celý den

Kdo by si myslel, že je ráda, že v létě může odpočívat a nic neřešit, byl by na omylu. Pro tak vytíženou mladou slečnu je nicnedělání spíše za trest. „Vydržela jsem to jenom týden,“ směje se.

Nejšťastnější je, když má celý svůj den naplánovaný v diáři. „Baví mě se učit. Pokud mě učivo baví, tak mi ani nepřipadá, že se musím šprtat. Třeba postupové zkoušky (pro přeskočení ročníku, pozn. red.) byly super, užívala jsem si je,“ říká Eva.

V daném období ještě studovala online americkou střední, účastnila se soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost), v níž došla až do celorepublikového finále. Toho se ale nemohla účastnit, byla zrovna na klimatické konferenci v zahraničí.

Co bude studovat hyperpolyglotka Eva v Německu a jaký vztah má k matematice? K čemu je znát tolik jazyků, když téměř polovinou z nich nikdo nemluví? Jak vnímá jednotlivé řeči a čím si je ukládá do paměti?