Máte pocit, že vás stát tlačí do digitálního světa?
Ano, ale není to jen stát. Tlak přichází i od firem a služeb, které postupně předpokládají, že každý bude fungovat digitálně. U státu se to může týkat třeba dotačních programů, jako byla Zelená úsporám, které bylo možné vyřídit pouze online.
Nejviditelnější byla diskuse o povinných datových schránkách, o které řada lidí vůbec nestála. Systematicky je vytlačována hotovost, například zpoplatněním výplaty důchodu v hotovosti. Vidíme obecný trend: kdo bude chtít osobní kontakt nebo možnost mluvit s člověkem, ten si za něj možná bude muset připlatit.
Říkáme dětem, ať nesedí doma na mobilu a jdou ven, ale ony se někdy podívají z okna a ptají se: Kam přesně mám jít? Veřejný prostor se totiž výrazně proměnil.