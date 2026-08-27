Ušetřím stovky milionů, věří šéf ČT Chudárek. Propouštění se nevyhne

Ve středu jste předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu na základě přijatého usnesení. Kolik je Česká televize schopna ušetřit, aniž by zásadně omezila své služby?
Především musím připomenout, že Česká televize hospodařila od roku 2008 do dubna roku 2025 s nezměněnými příjmy z poplatků. Navýšením jejich výše od loňského května jsme nominálně získali na provoz televize a výrobu pořadů o 17 procent více. Je ale třeba vědět, že za to období 17 let se u nás v republice zvedly ceny o 82 % a průměrné platy stouply v Česku dokonce o 117 procent. Takže jsme stále pod úrovní příjmů z roku 2008.
Proto jsme už v dlouhodobých plánech schválených v roce 2025 počítali s tím, že musíme snížit provozní náklady a v horizontu pěti let omezit počet zaměstnanců až o 12 %. Rovněž dochází k plánovanému poklesu výroby – výrobního úkolu a to bez vazby na potenciální možnou změnu financování. Česká televize pod mým vedením byla připravena na transformaci i v případě, že by nedošlo k žádnému dalšímu snížení příjmů.
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Teď je ale snížení vašich příjmů na stole. Pokud by byla schválena novela vládní návrhu zákona o vašem financování, přišli byste o další stovky milionů...
Předložili jsme Radě ČT návrh rozpočtu pro rok 2027 snížený o 350 milionů korun. Jde o realistickou variantu, kterou lze odpovědně uskutečnit, aniž by byla ohrožena schopnost České televize dostát svým závazkům. Bez rušení zásadních uzavřených smluv a rozpracovaných projektů. A zároveň aby nedošlo ke skokovému a významnému omezení služby poskytované obyvatelům České republiky. Pokud nedojde ke změně financování, vytváříme tím rezervu pro příští roky.
Snížení provozních nákladů znamená odložení investic, krácení mzdových nákladů, ale i částečné omezení výroby pořadů, to jsou spojené nádoby. Nicméně i s tímto nižším rozpočtem jsme schopni i nadále poskytovat veřejnou službu a naplňovat memorandum. S dalšími úspornými opatřeními bychom pokračovali v roce 2028 tak, abychom dosáhli celkové úspory půl miliardy korun.
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Co konkrétně budete osekávat?
V první řadě se snížení rozpočtu projeví v objemu výroby pořadů České televize. Zvažujeme i pronájem či prodej některých z budov a dalšího nemovitého majetku. Počítáme se zmíněnou redukcí zaměstnanců. Případné ukončení pracovních smluv se samozřejmě musí řídit podmínkami zákoníku práce a kolektivních smluv, takže pokles nákladů na mzdy bude pozvolný.
V loňském roce jste uzavřeli s ministerstvem kultury memorandum, které upřesňuje vaše povinnost a stanoví třeba kvóty výroby některých pořadů. Bylo to i proto, abyste nekonkurovali komerčním televizím tam, kde to společensky není třeba. Zvládnete ty povinnosti dodržet?
V současné době je memorandum naplňováno. Pokud by došlo k radikálnímu snížení příjmů, jak je momentálně v návrhu zákona, nešlo by dodržet především striktně vyčíslené ukazatele, jako například 30 % původní tvorby na kanálu ČT:D, 50 % animované tvorby, 12 % na dokumenty nebo rozsah investic ve výši sedmi procent. Memorandum by muselo být modifikováno, případně oboustranně vypovězeno. To by ale způsobilo výrazné rozkolísání duálního systému.