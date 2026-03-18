Rada ČT schválila řediteli Chudárkovi plný pololetní bonus. Dostane 1,7 milionu

  15:45
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dostane za druhé pololetí minulého roku bonus v plné výši, tedy 1,73 milionu korun. Ve středu o tom rozhodla Rada ČT. Bonus za pololetí se vypočítává jako pětinásobek měsíční mzdy, kterou měl loni Chudárek 346 tisíc korun.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dorazil do Karlových Varů na...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
Pro přiznání bonusu musel Chudárek splnit celkem šest kritérií s různou procentní váhou. Mezi kritérii jsou hospodaření ČT a plnění rozpočtu, podíl na trhu, spokojenost veřejnosti, manažerské výsledky nebo dodržování právních norem a plánů. Rada vedla diskusi o kritériu týkajícím se aktivní podpory dobrého jména ČT, nakonec ale hlasováním rozhodla o jeho úplném splnění.

Šéf ČT odmítl pochyby o nezávislosti. Po Moravcovi končí i další jeho kolegové

Chudárkův předchůdce Jan Souček, kterého radní loni odvolali, dostal za celý rok 2024 jen desetiprocentní bonus. S výtkami, které vedly ke snížení bonusu, ale nesouhlasil a obrátil se na soud. V rámci pokusu o smír navrhl doplacení bonusu do výše 50 procent, což by znamenalo doplatek zhruba 1,3 milionu korun.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. V odpoledních hodinách navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda, kde zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné...

„Bude to masakr.“ Izrael rozdmýchává revoluci, Íránci mu dávají tipy, kde udeřit

Premium
Záběr z videa na sociálních sítích zachycuje izraelský úder na kontrolní...

Izraelská armáda se při útocích proti Íránu začíná soustředit i na jeho běžný bezpečnostní aparát. Terčem úderů jsou policejní sklady či kontrolní místa, přičemž tipy přicházejí i od Íránců. Izraelci...

18. března 2026

Kajínek, Návštěvníci, Hoří, má panenko. Sbormistra předcházela řada sporů

Z natáčení filmu Příběh kmotra: pod listím "oběť" Filip Kaňkovský, v pozadí...

Kontroverze okolo filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka není ojedinělým případem, kdy se dílo potýkalo se soudními spory a tahanicemi. V dějinách české a československé kinematografie najdeme...

18. března 2026  15:58

Izrael hlásí zabití íránského ministra bezpečnosti a avizuje další „překvapení“

Esmáíl Chatíb (5. listopadu 2025)

Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že dnes ještě přijdou „významná překvapení“. Írán...

18. března 2026  12:21,  aktualizováno  15:42

Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu. Jeden mrtvý

Ve Švýcarsku se zřítila kabina lanovky, probíhají záchranné práce

V lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku se utrhla kabina lanovky. Zahynul jeden člověk, oznámil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. O identitě oběti, která byla v kabině...

18. března 2026  13:50,  aktualizováno  15:40

Že nás ruší, jsem zjistil z tiskovky, říká šéf krizového týmu na vnitru. Opozice se bouří

Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka. (17....

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Sdělil to šéf týmu Jan Paťawa. Pro...

18. března 2026  15:28

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise představila nový dobrovolný právní rámec pro firmy, umožní do 48 hodin založit firmu online. Dobrovolný soubor pravidel má nabídnout jednodušší procedury. Hlavním cílem však je, aby...

18. března 2026  15:23

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

18. března 2026  15:20

Zastavte přípravu zákona o zahraničních vazbách, píšou rektoři vládě a poslancům

Fakulta architektury ČVUT (17. ledna 2019)

Česká konference rektorů a Rada vysokých škol napsala vládě a poslancům otevřený dopis kvůli zvažovanému zákonu o registraci subjektů se zahraničními vazbami. Žádají v něm zastavení přípravy tohoto...

18. března 2026  10:22,  aktualizováno  15:13

Telegram plní videa vražd ukrajinských zajatců, vydělávají na nich ruští teenageři

Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými...

Desítky telegramových kanálů zveřejňují drastické záběry z bojů na Ukrajině a proměňují fotografie zabíjení ukrajinských vojáků či znesvěcování jejich těl v byznys založený na reklamě a darech od...

18. března 2026  15:13

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

18. března 2026  15:09

