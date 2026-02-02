Umělci z demonstrace zareagovali na Klempíře vlastní debatou, zvou i ministra

Umělci, kteří se zúčastnili demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla a následně je pozval ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) na „vyříkání z očí do očí“, na výzvu odpověděli. Ministra pozvali na veřejnou debatu do divadla Palace. Otevřený dopis s výzvou zveřejnil herec Hynek Čermák, jeden ze signatářů. Pod textem je podepsána také jeho kolegyně Jitka Čvančarová a další.
Hynek Čermák v kostýmu slavného osobního strážce Franka Farmera, kterého ztvárňuje v karlínském muzikálu The Bodyguard (14. března 2023).

„Obracíme se na Vás v reakci na Vaše pozvání i veřejné vyjádření, v němž jste uvedl, že máte v úmyslu pozvat umělce, kteří Vás kritizovali na nedělní demonstraci pořádané Milionem chvilek pro demokracii, k osobnímu setkání ‚abychom si to vyříkali z očí do očí‘. Dialog považujeme za důležitý a potřebný. Domníváme se však, že prostředí a forma takového setkání mají zásadní význam pro jeho otevřenost a důvěryhodnost,“ píší umělci v hlavičce otevřeného dopisu.

Ministra kultury Klempíře zvou k veřejné debatě do pražského divadla Palace na příští pondělí, tedy 9. února. Divadlo umělci pokládají za přirozené prostředí jak pro ně samé, tak i pro představitele resortu kultury. Zároveň slibují nezávislého moderátora a veřejně přístupný online přenos.

„Domníváme se, že otevřená a transparentní debata vedená v kulturním prostoru za účasti odborné veřejnosti může lépe naplnit smysl Vámi navrhovaného dialogu než setkání v institucionálním prostředí ministerstva,“ dodávají umělci ke konci dopisu. Chtějí rovněž kultivovat veřejnou diskuzi o významu kultury.

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Pod dopisem je podepsaný herec Hynek Čermák, který dopis zveřejnil a připsal k němu vzkaz, že se s ministrem rád sejde. Následují ho herečka Jitka Čvančarová, moderátoři Michal Jagelka a Aleš Cibulka a herečka Sarah Haváčová. Návrh v komentářích kvituje například česká europoslankyně Danuše Nerudová.

V neděli se na Staroměstském a Václavském náměstí konala demonstrace na podporu prezidenta ČR Petra Pavla. Za akcí stál spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle odhadů organizátorů dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. Podobné menší akce se konaly i v dalších městech. Na jevišti kromě Čermáka vystoupily právě herečky Čvančarová nebo Hana Ulrychová.

Čermák svým komentováním politiky vzbuzuje poslední týdny pozornost. Opakovaně se opřel do Filipa Turka i ministra zahraničí Petra Macinky, oba za Motoristy sobě. Turkovi vzkázal, že je „zralý na svěrací kazajku“, Macinkovi zase, že z Čechů „neudělá dav, který se umlátí čepicemi“. Poslanec Turek zareagoval krátce: „Vás zbavíme dotací a veřejnoprávního koryta.“

