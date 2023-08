Avízo rozhlasem i obchůzky. Změna kontroly vzduchu ve škole motá ředitelům hlavy

„Kontrolu na kvalitu ovzduší ve třídách jsme z hygieny měli na konci školního roku. Byli jsme na hraně, ale ještě jsme se do norem vešli, ale vím, že někteří kolegové v našem obvodě měli problémy,“ přiznává ředitel Petr Kubička ze Základní školy Mezi Školami na pražských Stodůlkách.

Ačkoliv již nyní musí vedoucí pracovníci dbát na to, aby učitelé větrali, hygienici mají opačné zkušenosti. Přestože se zavedení norem a hlavně povinnost měření obsahu oxidu uhličitého v ovzduší ve třídách skloňuje s nyní tolik probíranou hygienickou vyhláškou, o jejíž aktualizaci se zasadila poslankyně Renáta Zajíčková, není tomu tak.

„Hygienická vyhláška číslo 410, která obsahuje i téma plotů nebo umyvadel, neřeší kvalitu ovzduší,“ popisuje Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví z ministerstva zdravotnictví.

Dodává, že na to vzniká speciální vyhláška číslo šest. „Vyhláška 410 bude platná od podzimu, ta, která řeší ovzduší, od 1. ledna 2024. Ředitelé ale i po tomto datu budou mít čas na přípravu v řádu měsíců. Víme, že to není jednoduchý proces,“ připouští Fošum. Přesto neskrývá, že po brzy dohodnuté době pro hájení budou hygienici v případě zjištění pochybení ve škole rozdávat pokuty.

„Prozatím hygienici nic neví. Vyhláška vzniká a čekám, že brzy dostanou pokyny a školení, jak mají postupovat. Ale určitě budou přistupovat i k pokutám,“ souhlasí s Fošumem i zdroj z hygieny, který je obeznámený se situací ve školách. Redakce jeho totožnost zná.

Způsob prevence je ministerstvu jedno

Vyhláška číslo šest prozatím vzniká na ministerstvu zdravotnictví, výstupem ale má být, že ředitelé budou zodpovědní za kvalitu vzduchu ve třídách a podílu oxidu uhličitého. K měření jim budou nově dopomáhat měřáky připevněné ve třídách nebo ty přenosné, povinný nástroj ale stanoven nebude. Toto nařízení bude platit pro již existující školy, ty nové však měřáky budou muset mít v každé místnosti, vyplývá z informací iDNES.cz.

„Při velikosti naší školy si neumím představit, kolik by stálo pořízení měřáků do všech tříd,“ zděsil se Kubička a přiznal, že téma již načali s kolegy z jiných škol. „Budeme se muset spoléhat na odhad a lidský přístup vyučujících a stále jim připomínat, aby větrali. Problém ale nastane v zimních měsících, kdy musíme třídy vytápět na určité teploty,“ kroutí hlavou.

Přiznává, že ač nejspíš nepořídí měřáky oxidu uhličitého do všech tříd, koupí několik přenosných, se kterými by vždy namátkově zavítal do učeben. A pokud by po čase zjistili, že kantoři zapomínají větrat, museli by přistoupit k razantnějším opatřením. „Třeba bychom do rozhlasu pustili znělku, aby učitelé věděli, že nyní mají vyvětrat,“ zvažuje ředitel.

Právě představa znělky pobavila Fošuma z ministerstva zdravotnictví, ale variantě se nebrání. „Pokud hygienou naměřené hodnoty budou v pořádku, tak proč ne,“ směje se. „Ať klidně větrají podle rozhlasu, měřáky v takovém případě mít nemusí a za nás to bude v pořádku. Našim cílem je, aby se skutečně větralo.“

Jenže právě ve větším větrání, aby se vyhovělo standardům, vidí problém ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a bývalý poradce ministra školství Vladimíra Balaše, Radko Sáblík. Vysvětluje, že coby škola v širším centru mají pod okny vytíženou ulici.

„Jezdí tu hodně aut a když ve třídě otevřou okno, nic neslyší. Měřáky si můžeme vyrobit sami, ale větrání je komplikované. Pokud bychom pořídili klimatizace, vyšly by nás na několik milionů s ohledem na velikost školy,“ trápí ho. Přemýšlí, že bude muset zkusit zažádat o peníze z grantů IROP (Integrovaný regionální operační program, pozn. red.).

Mezi řediteli panuje nejistota

Přesné znění vyhlášky se prozatím řeší, jasno má být v nejbližších týdnech. Přesto jsou ředitelé prozatím nervózní a obchází je nejistota. „Nic jsme ještě neviděli, je to příliš čerstvé. Ale větrali jsme i za covidu a šlo to i bez nákladné techniky,“ věří ředitel Jiří Zajíček z Masarykovy střední školy chemické v Praze a zároveň předseda Unie školských asociací ČR.

Bojí se však, aby nebyla údržba případných měřáků nákladná a za příklad dává měřáky, které mají u nich na škole v laboratořích. „Jednou ročně je musíme kalibrovat, takže by záleželo, jestli i tato čidla by vyžadovala speciální servis,“ vysvětluje, že je nyní brzy na otázky, zda by takové zařízení koupil do školy.

Luboš Zajíc ze Základní školy v Pečkách a z Asociace ředitelů základních škol se pro změnu obává, že pokud by školy masově zařízení začaly nakupovat, nemuselo by jich být na trhu dostatek. „Pokud to nebude vyloženě nutné, nebudeme vnitřní procesy ve škole měnit. Samozřejmě je otázka, jakým způsobem by se nastavení kontrolovalo,“ přemýšlí.

Ředitel svitavské Základní školy T. G. Masaryka taktéž přiznává, že půjde o nemalý zásah do rozpočtu, ač nyní nedokáže odhadnout přesnou cenu. Přesto rozhodnutí vítá. „Je to řešení, které přinese velké zlepšení, protože kyslík ve třídách při hodině ubývá, to je dokázané. Přitom větrání je rychlé zlepšení pro to, aby se dětem lépe učilo. Takže když se vytvoří určitý tlak na učitele, bude to pro děti přínosné,“ věří a zmiňuje, že celou věc, kvůli cenové náročnosti, bude chtít řešit se zřizovatelem.

Fošum, který obsah vyhlášky zaštiťuje, uklidňuje, že snahou ministerstva není „šikanovat“, ale došlápnout si na ty učitele, kteří nařízení aktuálně nerespektují. „V první řadě jde o děti a jejich zdraví.“