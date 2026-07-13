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Hygienici nemohou chtít údaje o očkování jen po telefonu, rozhodl soud

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  10:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poskytovatelé zdravotních služeb nemohou krajským hygienickým stanicím předávat informace o pacientech, kteří odmítli povinné očkování, pokud nejsou splněny zákonné podmínky. K prolomení mlčenlivosti nestačí ani to, že hygienická stanice takový postup neformálně doporučí po telefonu, plyne z aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS).

Na počátku sporu mezi úřady a Fakultní nemocnicí Olomouc byl případ dítěte, které se poranilo v zoo a zákonná zástupkyně odmítla očkování proti tetanu.

Soud zdůraznil, že ochrana údajů o zdravotním stavu je součástí práva na soukromí. Výjimky z mlčenlivosti je nutné vykládat restriktivně. „To znamená, že žádost o sdělení těchto informací by zpravidla měla být písemná, a to proto, aby byla později zpětně prokazatelná,“ rozhodl NSS.

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NSS zároveň uvedl, že zákon umožňuje hygienickým stanicím získávat informace o očkování i bez souhlasu pacienta, avšak pouze zákonem předvídanými postupy, například na základě řádné žádosti, při výkonu státního zdravotního dozoru nebo při epidemiologickém šetření. Obecná povinnost spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví ani neformální telefonická komunikace podle soudu k prolomení mlčenlivosti nestačí. Vždy musí být jasné, kdo, proč a na základě jakého ustanovení zákona informace požaduje.

„Opačný výklad by nepřiměřeně oslaboval ochranu důvěrnosti zdravotnické dokumentace, rozostřoval hranice výkonu veřejné moci a v konečném důsledku by byl v rozporu se zásadou legality. Přístup ke zdravotnické dokumentaci totiž představuje závažný zásah do soukromé sféry pacienta, a proto musí být podložen nikoli pouhou faktickou součinností či neformální žádostí, ale konkrétním zákonným oprávněním uplatněným v mezích jeho účelu,“ rozhodl NSS.

Dítě v létě 2021 upadlo v zoo na zem a způsobilo si hlubokou tržnou ránu. Lékař při ošetření v nemocnici zjistil, že dítě není očkované proti tetanu. Zákonná zástupkyně vakcínu odmítla. Po telefonické konzultaci pak nemocnice předala krajské hygienické stanici negativní revers včetně osobních údajů dítěte a stručné informace o jeho zdravotním stavu.

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Podle Krajského úřadu Olomouckého kraje se tím nemocnice dopustila přestupku. Zákon o zdravotních službách totiž stanovuje povinnost mlčenlivosti. Konkrétně říká, že poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Povinnost mlčenlivosti lze ve vymezených případech prolomit, podle krajského úřadu ani ministerstva zdravotnictví však žádná ze zákonných výjimek na danou situaci nedopadala. Olomoucký krajský soud rozhodnutí úřadů zrušil. Nemocnice podle soudu postupovala správně. Aby hygienici mohli plnit své povinnosti v oblasti prevence infekčních onemocnění, potřebují podle krajského soudu nástroje pro získání potřebných informací, včetně údajů o povinném očkování.

Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost, na jejímž základě NSS rozsudek krajského soudu zrušil. Při novém rozhodování bude krajský soud vázaný právním názorem vyšší instance.

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