S hygienou v hospodách: hostů je méně, ale chodí. A neočkovaní mají smůlu

„Dobrý den, hygiena, rády bychom tady provedli kontrolu,“ ohlásily se hned při vstupu do restaurace BlackDog hygieničky. Ty už u dveří do stravovacího zařízení ocenily vylepení informativního letáku pro zákazníky o doporučeném chování uvnitř podniku.



Spolumajitel a provozovatel berounského podniku Ladislav Novák kontrolu čekal. „Všechny kontrolujeme,“ oznámil hygieničkám a souhlasil, aby kontrole hostů přihlíželi i zástupci médií.



Dvojice pracovnic spadající pod Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje přistoupila k nejbližšímu stolu, u nějž seděly dvě kolegyně a zrovna něco rozebíraly.

„Dobrý den, hygiena, nachystejte si prosím doklad o bezinfekčnosti,“ vyzvala dámy Lenka Hlaváčková z oddělení hygieny výživy pro Beroun a Rakovník. U hostů bylo vše v pořádku.



„Děkuji, v pořádku. Přejeme vám dobrou chuť,“ rozloučila se a hledala další stůl, u nějž by zkontrolovala strávníky.



Kontrolovaná zákaznice paní Soňa neměla s prokázáním dokumentu sebemenší problém a svůj názor názor ochotně sdílela i s novináři. „Jsem očkovaná, takže mi to vůbec nevadí. Čirou náhodou jsme si šli někam sednout až dnes, takže nevím, jestli bezinfekčnost kontrolují i jinde,“ řekla.



Raději kontrolovat než být bez práce

Hygieničky si návštěvu této restaurace pochvalovaly, vše bylo v pořádku. „Provozovatel se s mimořádnými opatřeními vypořádal výborně. Obsluha měla respirátory, museli je mít i přicházející hosté, zaměstnanci kontrolovali bezinfekčnost při vstupu či po usazení. Hlídali, jestli u jednoho stolu nesedí víc než šest lidí. Za nás to bylo výborné,“ těšilo mluvčí středočeské hygieny Danu Šalamunovou.



Spokojený byl i sám provozovatel. Přiznal sice, že kontrola testu, očkování či prodělané nemoci jeho zaměstnance zdržuje, na druhé straně mu opatření dávají smysl.

„Pro nás je důležité, aby se restaurace nezavřely. Chceme, aby se tady lidi cítili bezpečně a naši zaměstnanci měli práci. Je to to nejmenší, co pro to můžeme udělat,“ řekl Novák a dodal, že loni vláda zavřela stravovací zařízení rovnou bez toho, aniž by mohla fungovat v nějakém omezenějším režimu.



A když fungují, některým se to zase nelíbí. „Lidí je o něco míň, ale jsme rádi, že tady můžou být,“ dodal s tím, že zákazníci bez očkování či platného testu mají možnost zakoupit za 60 korun antigenní test a před obsluhou si ho udělat.

„Stojí to o něco víc než pivo, takže když si chce v pátek někdo zajít do podniku, koupí si test za super cenu, udělá si ho a může si to užít jako kdykoliv předtím,“ přidal se provozní.



Z restaurací zpět ke sluchátkům

V klidu proběhla i následující kontrola. Ani v podniku u Husova náměstí hygieničky nenašly nedostatky. Na „razii“ ale musely samy, majitel si přítomnost médií nepřál.

„Kontrolu tu vnímali normálně, ale nechtěli při tom média, mají dost problémů s lidmi. Když po nich požadují certifikáty a oni je nemají, jsou naštvaní a odcházejí. Dnes už vykázali plno lidí,“ vysvětlila Hlaváčková. Tím pro ní a její kolegyni ale pracovní den nekončí.



Ještě než obě vyrazily za novináři na berounské náměstí Joachima Barranda, aby společně zamířili na kontrolu, pomáhaly kolegům obvolávat nakažené covidem-19. A k této činnosti se po obědě zase vrátily.

„Bohužel koronavirus zaměstnává všechny pracovníky hygienických stanic, tak jdeme zase trasovat,“ posteskla si Hlaváčková, podle níž s kolegyní zvládnou přibližně čtyři kontroly podniků týdně.

V restauracích nekontrolují pouze dodržování mimořádných vládních nařízení, vždy dělají důkladnou kontrolu. „Tohle je kontrolní akce, ale jinak kontrolujeme provozovnu jako celek, to znamená nejenom mimořádná opatření, ale i dodržování běžných hygienických norem a trvá to klidně i hodinu a půl. Provoz při tom ale není paralyzován,“ vysvětlila Šalamunová.