Slovensko je příkladem, jak hybridní hrozby ovlivňují stát, varují experti

Hybridní hrozby jsou dnes považovány za jedno z nejvýznamnějších globálních nebezpečí. Byť se o nich často mluví, mnozí neví, co si pod tím mají představit.

Tyto taktiky, často spojované s Ruskem, zahrnují kybernetické útoky, špionáž a šíření dezinformací s cílem oslabit demokratické instituce, destabilizovat společnost a prosazovat zahraničněpolitické zájmy. „Jde o aktivity nepřítele, které poškozují zájmy České republiky. Nějaký způsobem podrývají demokratické instituce, ale neprezentují přímý válečný stav,“ vysvětluje pro iDNES.cz analytička Centra pro informovanou společnost Veronika Víchová.

Dodává, že hybridní taktiky nejsou novinkou – už Sovětský svaz je využíval během studené války. Dnes má však Rusko k dispozici mnohem pokročilejší technologie.

Aktivity během debaty o radaru

Podle Víchové byly hybridní aktivity patrné v Česku už dříve, například během debat o výstavbě amerického radaru v Brdech. Zpětně se ukazuje, že právě tehdy byly využívány dezinformační kampaně, které měly ovlivnit veřejné mínění.

„Je to vlastně síla téhle taktiky, není snadno detekovatelná,“ vysvětlila Víchová.

Česká republika má strategii čelení hybridním hrozbám, ale její implementace zaostává. „Máme pěkně napsané strategie a legislativní nástroje, ale mnohé nejsou dostatečně využívány,“ kritizuje Víchová. Podle ní vláda neinvestuje dostatek zdrojů – chybí odborníci, peníze na softwary i systematická koordinace.

Pracovní skupina Bezpečnostní rady státu pro hybridní hrozby by měla být centrem koordinace mezi ministerstvy. Podle analýzy však skupina není využívána efektivně. „Schází se nepravidelně, chybí plán dlouhodobého rozvoje i reakce na aktuální hrozby,“ dodává.

Dezinformace jako součást hybridní války

Hybridní hrozby zahrnují také šíření dezinformací, které mají polarizovat společnost a podkopávat důvěru ve státní instituce. Česká vláda během války na Ukrajině vypnula několik dezinformačních webů, ale krok byl kritizován za netransparentnost. „Chápu snahu vlády zakročit, ale neměla právní podklad. Nebylo jasné, proč byly vypnuty některé weby a jiné ne,“ komentuje Víchová.

Podle ní by bylo vhodné zavést legislativu, která jasně definuje postupy v takových případech. Většina aktérů však přesunula svou činnost na sociální sítě, kde mohou své aktivity provozovat dál.

Slovenská zkušenost

Podobné kroky podniklo i Slovensko, kde Národní bezpečnostní úřad získal pravomoc blokovat dezinformační weby. Podle Daniela Mila, odborníka na hybridní hrozby, byl však proces netransparentní a chyběla jasná definice závažných dezinformací.

Milo varuje, že hybridní hrozby mohou mít dalekosáhlé důsledky. „Na Slovensku se šířily falešné povolávací rozkazy, což vedlo k panice. Asi 10 tisíc mužů odmítlo vykonat vojenskou službu,“ uvádí jako příklad.

Podle Víchové to je jasná ukázka toho, jak může být myšlení veřejnosti ovlivněno. „Povedl se rozšířit až panický strach ve společnosti z něčeho, co vůbec nebylo na stole,“ uvádí.

Nástroje strategické komunikace

Mezi weby zablokované sdružením CZ.NIC patřil například Aeronet.cz, Protiproud.cz, Exanpro.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz a Skrytapravda.cz.

Víchová zdůrazňuje význam strategické komunikace, která by měla veřejnosti vysvětlovat, jak hybridní hrozby fungují a jak se proti nim bránit. Česká republika má pozici vládního koordinátora pro strategickou komunikaci, kterou zastává Otakar Foltýn. Podle Víchové je to krok správným směrem, ale vláda musí lépe pochopit, jak strategická komunikace funguje.

„Není realistické očekávat, že tým během pár měsíců spustí kampaně, které změní vnímání veřejnosti. Klíčové je budovat důvěru mezi státem a občany a posilovat odolnost společnosti,“ říká.

Na její slova navázal Milo, který uvádí, že třeba na Slovensku někteří politici pochopili, že nejsou zapotřebí jen tanky, drony a letadla.

„Hybridní působení je taková první fáze snahy nepřátelských institucí o zasahování a ovlivňování do chodu státu. Když se tomu nebrání, dokážou dosáhnout cíle bez využití vojenských prostředků. Stát se může vyzbrojit za miliardy korun nebo eur, ale když nedokáže ochránit mysl a srdce občanů, na které hybridní aktivity často cílí, je to problém,“ varuje Milo.

Hybridní hrozby mohou ovlivňovat politickou scénu. Milo upozorňuje, že v zemích východní Evropy sílí populistické síly, které zpochybňují podporu Ukrajiny nebo sankce proti Rusku. „To jsou dlouhodobé zájmy Ruska. Nechci říct, že každý politik s takovými názory je placen Kremlem, ale je pozoruhodné, jak silně se tyto narativy šíří,“ říká.

Budujte kapacity a přijměte legislativu, dokud se to dá. Změna může přijít velmi rychle. Daniel Milo Analytik slovenského Institutu pro nové bezpečnostní hrozby (NEST)

„Změna může přijít velmi rychle“

„To, co jsme kdysi slyšeli z úst největších představitelů Kremlu a propagandy hlásné trouby, tak dneska říkají to samé naši vrcholní politici. To, že Robert Fico jde v hlavním vysílacím čase do Rossija 1 a mluví nesmysly o válce na Ukrajině, to jsou přesně ty narativy, které tady roky hlásala nejrůznější ruská propaganda,“ přibližuje Milo situaci u východních sousedů.

Podle něj jsou podobné záležitosti vidět i v jiných zemích. Například v Německu či v Rakousku. „Jako EU jsme podcenili hrozbu, které čelíme“ uvádí Milo.

K tomu doplňuje, že poučení ze Slovenska zní: „Investujete, co můžete. Budujte kapacity a přijměte legislativu, dokud se to dá. Změna může přijít velmi rychle. Můžete se ocitnout v situaci, že najednou budete mít politickou reprezentaci, která otočí geopolitickou situaci České republiky na roky.“

Ohledně dezinformací a jejich roli v hybridních hrozbách Víchová podotýká, že jde o pojem, který velmi často spojován například i s politickými útoky.

„Politická debata je už teď poměrně toxická. Téma zneužívají pro nějaké politické body, což je velká škoda. Je to vlastně i velmi nebezpečné, protože tím oslabujeme naši vlastní obranyschopnost a odolnost proti velmi nepřátelskému a velmi intenzivnímu působení z Ruska, které vede válku v našem poměrně blízkém sousedství,“ podotýká Víchová.

Současně uvedla, že v České republice samotná hybridní válka probíhá dlouhodobě. „Probíhají tady kybernetické útoky, dezinformační nebo propagandistické kampaně a zcela jistě i špionáž,“ vyjmenovává.

„Myslím si, že hybridní hrozby jsou intenzivní. Česko podle mě leží i v poměrně silném středobodu jejich zájmu. Může to být tím, že ve střední Evropě ještě zatím zůstáváme jakýmsi ostrůvkem prozápadního a demokratického směřování,“ vysvětluje Víchová.

Výzvy do budoucna

Víchová varuje, že hybridní aktivity budou před sněmovními volbami v roce 2025 sílit. Stát by měl lépe využívat své nástroje, investovat do odborných kapacit a zlepšit koordinaci.

„Většinou cílí na část populace, která si je třeba nejistá nebo frustrovaná ze současné situace. Necílí na nějakou malou skupinu ostře proruských občanů, těch je v Česku málo,“ uzavírá.

