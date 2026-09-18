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Česko zvyšuje ostrahu kvůli ruským hrozbám. Policie posílila hlídky u nádraží

Autor:
  11:29
Ministr vnitra Lubomír Metnar.

Ministr vnitra Lubomír Metnar. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr vnitra Lubomír Metnar.
Ministr vnitra Lubomír Metnar.
Ministr vnitra Lubomír Metnar.
Ministr vnitra Lubomír Metnar.
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Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Navázal tak na slova polského premiéra Donalda Tuska, který varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Redakce iDNES.cz v této souvislosti oslovila ministra vnitra Lubomíra Metnara. Podle něj policie v posledních dnech operativně posílila hlídkovou činnost v blízkosti nádraží hromadné dopravy.

Varování před možnými hybridními útoky je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara třeba brát jako součást širšího bezpečnostního kontextu.

„Evropská unie a její instituce i české bezpečnostní složky dlouhodobě upozorňují na rostoucí rozsah ruských hybridních aktivit, které zahrnují kybernetické útoky, dezinformační operace, sabotáže a další formy působení zaměřené na oslabování bezpečnosti a odolnosti evropských států,“ uvedl pro iDNES.cz Metnar.

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Česká republika proto podle něj průběžně posiluje připravenost bezpečnostních složek, ochranu kritické infrastruktury a schopnost reagovat na nové typy hrozeb včetně bezpilotních prostředků.

„Policie operativně vyhodnocuje veškeré informace a přizpůsobuje jim výkon služby. Stále trvá bezpečnostní opatření ‚Teror‘ a v posledních dnech byla například operativně posílena hlídková činnost v blízkosti nádraží hromadné dopravy,“ doplnil ministr vnitra s tím, že další přijatá opatření není možné z taktických důvodů specifikovat.

„Podrobnosti uvádět nebudeme“

Babiš ve čtvrtek řekl, že české zpravodajské služby věnují rizikům nejvyšší pozornost. Jeho polský protějšek Donald Tusk ve čtvrtek při projevu v Sejmu mezi ohroženými státy zmínil i Polsko. Pozdní podzim a zima budou podle něj nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

„Všechny dostupné informace průběžně vyhodnocujeme a sdílíme na národní i mezinárodní úrovni. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uvádět nebudeme,“ doplnil český premiér.

Polsko je ve střehu také kvůli útokům v bezprostřední blízkosti své hranice. Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí, včetně té z Polska, které s Ukrajinou přímo sousedí.

Jen za poslední týden se několik incidentů odehrálo jen pár kilometrů od polských hranic. Ve čtvrtek se na západě Ukrajiny zřítil nebo byl sestřelen ruský dron s proudovým pohonem. V neděli pak ruský dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, a to asi dva kilometry od polských hranic. U přechodu Jahodyn–Dorohusk pak jiný dron zasáhl nákladní vozidlo.

13. září 2026

Válka na Ukrajině

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