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Záleží, jak zimu ovlivní El Niño. Přehrada Husinec je jako první bez vody, zaplní se?

Robert Oppelt
  20:00

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Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně vyschla. (7. října 2026) | foto: Lundák PetrMAFRA

Na dně prázdné nádrže zbývá minimum vody, z bahna trčí zbytky kdysi zatopených staveb a u břehu leží na suchu lodě. Podobné dramatické obrázky znalo Česko jen z Ameriky nebo rozpáleného Španělska. Letos ale vysychají přehrady i u nás. Dno prázdných přehrad se stalo turistickou atrakcí.

Jako první česká přehrada oficiálně vyschla Husinecká nádrž na Prachaticku (na často foceném Orlíku voda ještě teče). Ze dna sice netrčí zbytky staveb, ale v zásobním prostoru má jen 1,3 procenta obvyklého množství vody a hráz začne vypouštět už jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil stav sucha a Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov. Je to přitom dva roky, co v září 2024 přehrada kvůli povodni přetekla. Dnes do přehrady přitéká jen 200 litrů za sekundu, před dvěma lety se valilo z přehrady povolené maximum, tedy 25 tisíc litrů vody a do přehrady přitékalo ještě více.

S trochou nadsázky se dá říct, že všichni budou doufat, že přijde zimní povodeň. Tím se myslí událost srovnatelná s povodní na Vltavě v únoru 1784.

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