Jako první česká přehrada oficiálně vyschla Husinecká nádrž na Prachaticku (na často foceném Orlíku voda ještě teče). Ze dna sice netrčí zbytky staveb, ale v zásobním prostoru má jen 1,3 procenta obvyklého množství vody a hráz začne vypouštět už jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil stav sucha a Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov. Je to přitom dva roky, co v září 2024 přehrada kvůli povodni přetekla. Dnes do přehrady přitéká jen 200 litrů za sekundu, před dvěma lety se valilo z přehrady povolené maximum, tedy 25 tisíc litrů vody a do přehrady přitékalo ještě více.
S trochou nadsázky se dá říct, že všichni budou doufat, že přijde zimní povodeň. Tím se myslí událost srovnatelná s povodní na Vltavě v únoru 1784.