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Levicové, kritizuje Šťastný noční zákaz alkoholu. Hušbauer kontruje cigaretami

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  14:36
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Jan...

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Jan Hušbauer. (7. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Před blížícími se komunálními volbami v Praze rozvířil debatu návrh kandidáta ANO Jana Hušbauera na zákaz nočního prodeje alkoholu. Proti se ostře vymezil ministr Boris Šťastný (Motoristé).

Kandidát hnutí ANO na pražského primátora Jan Hušbauer navrhuje zakázat prodej alkoholu ve večerkách po 22. hodině. Cílem opatření má být omezení nočního hluku, vandalismu a popíjení na veřejných prostranstvích. „Pivo po práci vám v baru nikdo nebere. Flaška z večerky o půlnoci do parku je něco jiného,“ uvedl Hušbauer na sociální síti X s tím, že konzumace v restauračních zařízeních zůstane nedotčena.

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Proti iniciativě se rovněž na síti X vymezil ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě Boris Šťastný, který se svým komentářem sdílel předvolební debatu serveru Novinky.cz. „Tak si cestou z práce nedáme už pivo? Rozumní lidé, prosím, volte Motoristy! Tohle NIKDY, NIKDY, NIKDY nedopustíme,“ napsal ministr a krok označil za „nesmyslné progresivistické levicové zákazy ničící život obyčejných lidí“.

Podle Šťastného samotný zákaz prodeje problém s porušováním pořádku nevyřeší. „Domnívat se, že když zakážu večer podávat/prodávat alkohol, tak si ho člověk neopatří jindy a jinak, je zcela mylná představa. A pokud někdo v Praze porušuje s lahví v ruce veřejný pořádek, má tam naběhnout městská policie. Místo toho, aby odtahovala za raketu auta a dávala lidem botičky,“ dodal Šťastný.

Hušbauer v reakci ministrovi (mj. někdejšímu poslanci ODS, pozn. red.) připomněl jeho dřívější angažmá při schvalování protikuřáckého zákona. „Když jste zakazoval cigaretu v hospodě, byl to „oprávněný zásah do svobody“. Když někdo nechce po desáté cpát alkohol z večerek do parků, je to najednou „progresivistický zákaz ničící život obyčejných lidí,“ konstatoval Hušbauer s dodatkem: „Svoboda není argument, který se vytahuje jen podle nálady. Kdo roky obhajoval zákaz cigarety u piva jako oprávněný zásah do svobody, ať z pořádku v ulicích nedělá prohibici.“

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Diskuse pod příspěvky rozdělila i veřejnost. Část komentujících Šťastnému vyčetla, že z pozice ministra odpovědného za prevenci a zdraví bagatelizuje dopady nočního popíjení na ulicích. Odpůrci navrhované regulace se naopak postavili na stranu ministra s tím, že omezení prodeje je zbytečným zásahem do osobní svobody a že samospráva má především vymáhat dodržování dosavadních vyhlášek.

Komunální volby Pražany čekají 9. a 10. října. V nich rozhodnou o novém složení 65členného magistrátního zastupitelstva, v němž se o hlasy voličů utká celkem 24 politických subjektů, včetně Motoristů sobě, kteří se dle průzkumů pohybují přesně na hranici nutné pro vstup.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

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