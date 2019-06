Let měl šestihodinové zpoždění, podle cestujících kvůli úmrtí na palubě

Cestující se k události vyjadřovali na Facebooku. „Let z Prahy do Hurghady 00:05 má zpoždění pro úmrtí na palubě. Bůh ví, kdy odletíme,“ napsala pasažérka Petra. „Bohužel to viděly děti. Je to na ně moc, zvlášť, když toho dotyčného znaly,“ dodala.

Pasažéři se dále domnívali, že došlo k požáru kokpitu letadla. To sice mluvčí letiště vyvrátil, potvdil však, že osádka letadla řešila technické potíže. „Bohužel, u stejného letadla došlo poté ještě k technické závadě. Ta však byla během noci opravena a cestující bezpečně odletěli do své cílové destinace. Let měl na odletu zpoždění v řádech několika hodin,“ sdělil iDNES.cz Roman Pacvoň.

Letadlo nakonec z letiště vyrazilo krátce před sedmou ranní, v Egyptě bylo v jedenáct hodin místního času.

David Klouček z letištní záchranné služby Asociace samaritánů České republiky se k události vyjadřovat nechtěl. Že k incidentu došlo, však potvrdil. „K události se vyjádřit nemohu,“ sdělil.

Vyjádření společnosti SmartWings se redakci iDNES.cz nepodařilo získat.