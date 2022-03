Ukrajinka žádala o dávku online. Dostala čárový kód a stejně musí na úřad

Zklamaná tak byla i uprchlice z Ukrajiny Anna, která si zřídila bankovní účet u jedné z českých bank, přesně tak, jak to stát vyžaduje, a požádala v neděli o humanitární dávku pro sebe i svou nezletilou dceru.

Samotné vyplnění formuláře na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí nebylo tak obtížné – aplikace umí totiž pracovat nejen v češtině a angličtině, ale také v její rodné ukrajinštině. Na konci ale přišlo překvapení – místo sdělení, že žádost je hotova, dostala čárový kód.

Na Úřad práce tak má nyní dorazit nejen s pasem a s vízem o strpění, tak jako dosud, ale navíc ještě s čárovým kódem, a na místě musí žádost podepsat.

„Budu tam prostě muset“

„Budu tam prostě muset,“ pokrčila jen hlavou Ukrajinka, která si zatím hledá brigády, než bude česky nejen rozumět, ale také mluvit, aby mohla získat plnohodnotné zaměstnání.

„S tím čárovým kódem to na úřadě bude rychlejší,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. „Ideální stav by byl samozřejmě takový, kdyby žadatel na úřad skutečně vůbec nemusel a vyřídil vše online. Vyžaduje to ale také, aby žadatelé měli nejen účet, ale také bankovní identitu,“ vysvětlila v pondělí dopoledne mluvčí.

Překvapila ji informace, že ukrajinská žadatelka o humanitární dávku předložila v bance biometrický pas, získala i bankovní identitu, ale ani tak vyplnění žádosti online kvůli humanitární dávce nestačilo. „Tento týden by by to ale už mělo fungovat,“ uvedla později mluvčí ministra Mariana Jurečky.

V Česku získalo víza přes 236 tisíc ukrajinských uprchlíků. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je vyšší. Členové vlády pracují s tím, že počet ukrajinských uprchlíků před válkou, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, je v Česku kolem 300 tisíc. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

10. března 2022