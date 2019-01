Exposlanec Huml chtěl vzít občanství Kvitové, teď míří do strany za Rathem

„Poskytneme prostor každé osobnosti - politikovi, úspěšnému podnikateli, umělci, učiteli, lékaři, prostě všem, kteří mají šanci udělat něco dobrého pro naši zemi,“ uvedla k získání Humla jako nové posily Volfová, která sama byla poslankyní za ČSSD, pak se angažovala ve formaci Suverenita - Blok Jany Bobošíkové a také v Bloku proti islámu.

Loni do senátních voleb její Česká suverenita poslala Ratha, letos to zkusí s Humlem.

Ten vidí těžiště své snahy v oblasti bezpečnosti Evropské unie. „Musíme rázně a rychle zastavit migraci - v podstatě okupaci území Evropy - především muslimskými běženci. EU už dál nesmí jen přešlapovat, ale musí zavřít své hranice,“ tvrdí bývalý poslanec za Věci veřejné a za ČSSD v nové politické štaci.

Největší pozornost tento exposlanec a bývalý dopravní policista vzbudil, když v létě 2014 na Facebooku sdílel názor kritizující tenistku Petru Kvitovou za to, že se z daňových důvodů přestěhovala do Monaka. Rádiu Impuls řekl, že lidé, kteří se přihlásí do jiného státu, by měli přijít o české občanství.

VIDEO: Kvitová by měla přijít o občanství, když žije v Monaku, míní Huml

„Já si o tom ale vážně myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, že když někdo odejde z České republiky a přihlásí se do jiného státu, že by měl přijít o občanství v České republice. Odvrhuji to, že mi ta Česká republika k úspěchu i pomohla,“ řekl Impulsu Huml.



Ještě jako poslanec ČSSD také v roce 2014 razil názor, že ukrajinská armáda úmyslně sestřelila malajsijské letadlo, protože jí to nařídila americká tajná služba, která podle něj stojí i za teroristickými útoky z 11. září 2001. Ještě o dva roky později kandidoval do Senátu za sociální demokraty, ale o rok později se už na kandidátku do voleb do Sněmovny nedostal.

Bývalý středočeský hejtman David Rath dalšího bývalého spolustraníka z ČSSD Humla v České suverenitě přivítal.

„ANO je stranou jednoho muže, se kterým stojí i padá. ČSSD umírá díky tomu, že ji ovládli kariéristi a především diletanti. KSČM se přeměnila na obchodní společnost a kšeftuje se státními prebendami. ODS ovládá nudná úřednická šeď. Do SPD nepustí Okamura nikoho, kdo by ho mohl přeskočit,“ tvrdí exhejtman stíhaný za úplatkářství.