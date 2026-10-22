Za Ševčíkovo hulvátství se omluvila Malá z ANO, koalice o něm odmítla jednat

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„Mám problém s normalizací hulvátství,“ řekl ve Sněmovně šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Korunu normalizaci hulvátství nasadil docent Ševčík,“ prohlásil šéf Pirátů. Navrhl přednostně projednat nový bod „Líbí se vám hulvátství docenta Ševčíka ve Sněmovně?“
„Kdo z vás odsoudí hulvátství poslance Ševčíka?“ vyzvala poslance vládní koalice také šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová.
„Má tu jasně zaznít omluva pana poslance Ševčíka, tohle nemůže být norma jednání,“ řekl šéf ODS Martin Kupkia.
Rakušan se chce po chování Ševčíka vrátit k omezení prodeje alkoholu ve Sněmovně
Šéf STAN Vít Rakušan navrhl na tiskové konferenci svého hnutí, aby se Sněmovna vrátila rovněž k tématu prodeje alkoholu ve Sněmovně, když probíhá její jednání.
Za poslance SPD Miroslava Ševčíka se omluvila šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, odmítla ale, aby o jeho hulvátství vůči šéfce senátního klubu STAN Michaele Šebelová Sněmovna přednostně jednala. Vetovala jménem koalice zařazení nového bodu, kde by vulgaritu poslance SPD projednávali poslanci.
„Byla nešťastná, nelíbí se mi,“ řekl o slovech poslance SPD Ševčíka šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
Ševčík mlčí, poslankyni SPD vadí, ze ho Šebelová po jeho hulvátských slovech „ošahávala“
„Chápu různé emoce, pan poslanec Ševčík si dělal srandu pauzu, menopauzu,“ řekla poslance SPD Marie Pošarová. Vadí jí, že Šebelová šla za Ševčíkem a že ho „ošahávala“. Při jejích slovech poslance nesouhlasně bušili do lavic.
Poslanec SPD Ševčík, který v noci pokřikoval na Šebelovou, se o slovo dosud nepřihlásil a neřekl nic.
Hřib označil vystoupení poslankyně SPD Pošarové za ukázku „victim blaming“, tedy pokusu klást vinu oběti.
Po vystoupení Pošarové požádal šéf poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka o pauzu na třicet minut a o mimořádné jednání Sněmovny s tím, že takto nemůže jednání dolní komory parlamentu dál pokračovat.